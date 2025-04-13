Российские ракеты атаковали центр Сум, где было много людей в Вербное воскресенье

Российские ракеты атаковали центр Сум, где было много людей в Вербное воскресенье8
- 13.04.2025, 12:25
- 3,528
Уже известно о 21 погибшем и 20 раненых.
Российская армия в Вербное воскресенье атаковала центр Сум. Известно уже о более 40 пострадавших - погибших и раненых.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко.
«Прямо в центр города Россия попала баллистикой. Именно тогда, когда на улице было много людей. Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник», - рассказал он.
По данным Клименко, с первых минут на места поражений прибыли спасатели и полицейские.
«Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены на эту минуту», - отметил глава МВД.
По его словам, люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения.