Российские ракеты атаковали центр Сум, где было много людей в Вербное воскресенье 8 13.04.2025, 12:25

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Уже известно о 21 погибшем и 20 раненых.

Российская армия в Вербное воскресенье атаковала центр Сум. Известно уже о более 40 пострадавших - погибших и раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко.

«Прямо в центр города Россия попала баллистикой. Именно тогда, когда на улице было много людей. Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник», - рассказал он.

По данным Клименко, с первых минут на места поражений прибыли спасатели и полицейские.

«Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены на эту минуту», - отметил глава МВД.

По его словам, люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения.

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