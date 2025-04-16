Украинский спецназ показал впечатляющий налет на блиндаж РФ
- 16.04.2025, 7:46
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Оккупанты попали в плен.
Силы спецопераций (ССО) ВСУ провели впечатляющую боевую операцию на фронте. Они успешно взяли штурмом вражеский блиндаж.
Кадры 15 апреля были опубликованы на официальном Telegram-канале ССО.
Операцию осуществили воины 6-го полка «Рейнджер» ССО. Они совершили налет на блиндаж противника, где обнаружили 5 российских солдат.
Трое согласились сдаться в плен, остальные двое были ликвидированы. «После группа отошла вместе с военнопленными, выполнив задание без потерь», - уточнили в ССО.