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Украинский спецназ показал впечатляющий налет на блиндаж РФ

  • 16.04.2025, 7:46
  • 1,120
Украинский спецназ показал впечатляющий налет на блиндаж РФ

Оккупанты попали в плен.

Силы спецопераций (ССО) ВСУ провели впечатляющую боевую операцию на фронте. Они успешно взяли штурмом вражеский блиндаж.

Кадры 15 апреля были опубликованы на официальном Telegram-канале ССО.

Операцию осуществили воины 6-го полка «Рейнджер» ССО. Они совершили налет на блиндаж противника, где обнаружили 5 российских солдат.

Трое согласились сдаться в плен, остальные двое были ликвидированы. «После группа отошла вместе с военнопленными, выполнив задание без потерь», - уточнили в ССО.

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