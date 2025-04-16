Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира 16.04.2025, 19:00

В список вошли в том числе президент США и шесть членов его администрации.

Американский журнал Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира в 2025 году. На обложку номера, посвященному ежегодному рейтингу, поместили актрису Деми Мур, рэпера Snoop Dogg, теннисистку Серену Уильямс, певца Эда Ширана и сооснователя искусственного интеллекта DeepMind Демиса Хассабиса.

В список вошли в том числе президент США Дональд Трамп и шесть членов его администрации:

вице-президент Джей Ди Вэнс;

глава департамента эффективности (DOGE) Илон Маск;

министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший;

министр торговли Говард Лютник;

директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут.

В категорию «Лидеры» журнал включил премьера Великобритании Кира Стармера, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, президентов Сирии Ахмед Аль-Шараа, Аргентины Хавьера Милея и Мексики Клаудию Шейнбаум.

В числе самых влиятельных «Артистов» Time назвал актеров Адама Скотта, Скарлетт Йоханссон, Кристен Белл. Среди «Титанов» перечислены соучредитель Meta Марк Цукерберг, акционер модного дома Prada Миуччи Прада и гимнастка Симона Байлз.

В список «Новаторов» вошли астроном Венди Фридман, художница Микалейн Томас и повар Кваме Онвуачи. Среди «Икон» — актер Эдриен Броуди, писательница Ракель Уиллис и активистка Фату Бальде. В числе «Пионеров» — певица Розэ, юристка Корделия Бэр и глава DeepSeek Лян Вэньфэн.

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