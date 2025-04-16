Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира
- 16.04.2025, 19:00
В список вошли в том числе президент США и шесть членов его администрации.
Американский журнал Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира в 2025 году. На обложку номера, посвященному ежегодному рейтингу, поместили актрису Деми Мур, рэпера Snoop Dogg, теннисистку Серену Уильямс, певца Эда Ширана и сооснователя искусственного интеллекта DeepMind Демиса Хассабиса.
В список вошли в том числе президент США Дональд Трамп и шесть членов его администрации:
вице-президент Джей Ди Вэнс;
глава департамента эффективности (DOGE) Илон Маск;
министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший;
министр торговли Говард Лютник;
директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут.
В категорию «Лидеры» журнал включил премьера Великобритании Кира Стармера, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, президентов Сирии Ахмед Аль-Шараа, Аргентины Хавьера Милея и Мексики Клаудию Шейнбаум.
В числе самых влиятельных «Артистов» Time назвал актеров Адама Скотта, Скарлетт Йоханссон, Кристен Белл. Среди «Титанов» перечислены соучредитель Meta Марк Цукерберг, акционер модного дома Prada Миуччи Прада и гимнастка Симона Байлз.
В список «Новаторов» вошли астроном Венди Фридман, художница Микалейн Томас и повар Кваме Онвуачи. Среди «Икон» — актер Эдриен Броуди, писательница Ракель Уиллис и активистка Фату Бальде. В числе «Пионеров» — певица Розэ, юристка Корделия Бэр и глава DeepSeek Лян Вэньфэн.