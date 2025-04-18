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HIMARS против «Урагана»: бойцы ВСУ уничтожили в дуэли российскую РСЗО

  • 18.04.2025, 12:20
  • 1,470
HIMARS против «Урагана»: бойцы ВСУ уничтожили в дуэли российскую РСЗО

Видеофакт.

Силы обороны Украины успешно применили американскую реактивную систему залпового огня M142 HIMARS для поражения российской РСЗО БМ-27 «Ураган». Цель была обнаружена благодаря разведывательному беспилотнику бригады «Черный лес».

Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Российская 220-мм реактивная установка стояла у дороги, имела полный боекомплект и находилась под наблюдением украинского дрона, который передал координаты артиллеристам и скорректировал огонь.

Для уничтожения цели был применен один высокоточный снаряд GMLRS, выпущенный из установки HIMARS. Хотя ракета упала на несколько метров дальше от самой установки, обломки вызвали возгорание боекомплекта, что привело к полному уничтожению системы.

Преимущества HIMARS

Военные эксперты отмечают, что американская система HIMARS отличается от советских РСЗО «Град» и «Ураган» прежде всего точностью. Тогда как российские установки используют неуправляемые реактивные снаряды, создающие эффект площадного поражения, HIMARS оснащен высокоточными боеприпасами с GPS-наведением, такими как GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Это позволяет поражать цели с минимальным отклонением и без необходимости массированного залпа.

Кроме того, HIMARS выигрывает в мобильности, скорости перезарядки и дальности действия. Такая технологическая точность позволяет эффективно уничтожать как стационарные, так и подвижные цели, минимизируя расход боеприпасов и время на проведение огневой задачи.

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