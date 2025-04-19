«Для меня нет проблемы сходить в церковь, а жене несложно пойти со мной в костел» 6 19.04.2025, 9:16

История белорусской семьи, где муж — католик, а жена — православная.

В 2025 году католики и православные встречают Пасху в один день — 20 апреля. Для семей, где часть членов воспитаны в католицизме, а часть — в православии, это особый день. Павел и Алина — именно такая пара. MOST поговорил с ними о том, как они сочетают традиции и какую веру выбрали для своего сына.

«Православный папа ходил в костел вместе с мамой»

Мать Павла была католичкой, а отец — православным. В семье было принято дважды отмечать Рождество и Пасху. Но в православную церковь белорусы ходили редко — предпочитали службы в костеле.

— Упор делали все-таки на католические даты — как будто для нас они считались первичнее, чем православные, — вспоминает Павел. — Мама ходила в костел на все праздники. Когда я был маленьким, она отправляла меня святить яйца и хлеб. Папа, несмотря на то, что он православный, тоже ходил в костел — вместе с мамой.

По словам белоруса, в семье никогда не возникало конфликтов на религиозной почве. Вопрос, в какой вере крестить и воспитывать детей, также не стал камнем преткновения — и Павла, и его сестру крестили в костеле.

— Родители могли сделать одного ребенка католиком, а другого — православным. Чтобы по-честному было. Но нет, получилось два католика, — шутит Павел.

«Попасть в костел в Варшаве будет проще»

Повзрослев, Павел ненароком повторил судьбу родителей. Его жена Алина — православная.

— Наши разные веры не играли никакой роли, никто из родителей не был против, — отмечает Павел.

Семья у них светская, в церковь и костел белорусы ходят редко. Из религиозных праздников отмечают Рождество и Пасху — и по юлианскому, и по григорианскому календарям.

— Когда я отмечал Рождество с родителями, у нас было принято обмениваться подарками. А в своей семье мы с женой дарим подарки только на Новый год.

Пока семья жила в Беларуси, Пасху встречали с родителями, которые и занимались подготовкой праздничного стола. Павел с Алиной «приезжали на все готовое».

В прошлом году из-за эмиграции в Польшу белорусы «пропустили» Пасху. Этой весной к супругам приезжает мама Алины, и семья планирует отметить праздник.

— Теща любит соблюдать традиции. Поэтому будем красить и освящать яйца. Для меня нет проблемы сходить в церковь, как и жене несложно пойти вместе со мной в костел. Но мы живем в Варшаве, так что попасть в костел нам будет проще — все-таки более популярное место, — считает белорус.

Ребенка крестили в костеле, чтобы ему было легче интегрироваться

В эмиграции у Павла и Алины родился сын — белорусы крестили ребенка в костеле. Семья решила, что так ему будет проще интегрироваться в польское общество. Павел подчеркивает, что жена полностью поддержала это решение.

— В Минске я выделялся из-за того, что не был православным. Например, в школе был чуть ли не единственным католиком. В Польше по-другому: здесь очень чтят католические традиции, и, раз уж мы тут живем, было бы правильно приобщаться к этому.

Вместе с тем семья не планирует отдавать ребенка в школу при костеле. Павел считает, что сын должен повзрослеть и самостоятельно принять решение, хочет ли он углубляться в веру.

Некоторые отличия в праздновании Пасхи у католиков и православных

Перед Пасхой и католики, и православные соблюдают 40-дневный пост. Но у православных он более строгий: не разрешается есть мясо, яйца, рыбу и молочные продукты. Католикам же нельзя есть только мясо, а строгий пост необходимо соблюдать только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.

Накануне Пасхи представители обеих вер идут в храм. Православные священники совершают торжественное церковное шествие — Крестный ход — перед службой, католические — после.

Одним из главных символов праздника у православных считается кулич (паска). У католиков выпекать его в таком виде не принято — к столу часто подают сладкие булочки, «бабку» (кекс) или торт.

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