Откуда взялась традиция красить яйца на Пасху? 20.04.2025, 10:40

Этот обычай — одна из культурных ценностей Беларуси.

К воскресенью, 20 апреля, миллионы куриных яиц по всей Беларуси сменят обычный цвет на традиционный охристо-красный от луковой шелухи, а у любителей разнообразия — на все цвета радуги. Беларусы давно привыкли к этому непременному атрибуту главного христианского праздника, которым можно украсить стол, меняться с близкими и даже устроить соревнование на самую прочную скорлупу и самую твердую руку, пишет «Зеркало».

Но откуда вообще взялась традиция красить яйца на Пасху? Где используют луковую шелуху, а где — кофе и ржавые гвозди? Чем писанка отличается от крашенки, маляванки, драпанки и капанки?

Кто и когда начал красить яйца?

Традиция украшать птичьи яйца возникла еще в палеолите, задолго до возникновения христианства и появления праздника Пасхи. И даже до того, как люди одомашнили кур — главных современных поставщиков яиц для человечества (что произошло, по видимому, около 3,5 тысячи лет назад).

В пещере Дипклуф в Западно-Капской провинции ЮАР найдены фрагменты скорлупы страусиных яиц возрастом 60 тысяч лет с четкими декоративными царапинами, нанесенными человеческой рукой. А в Шпицклуфе (Северо-Капская провинция ЮАР) обнаружились фрагменты страусиных яиц, окрашенных в черный, бежевый, желтый, бирюзовый и ярко-красный цвета, самые старые из которых имеют возраст более 40 тысяч лет. Судя по всему, древние африканцы украшали те страусиные яйца, которые использовали в утилитарных целях: например, населяющим этот регион сегодня бушменам они служат флягами для хранения воды.

Украшенные страусиные яйца известны и из захоронений бронзового века. Их находили, в частности, в элитных гробницах Минойской (3100−1400 год до н.э.) и Микенской (1750−1050 год до н.э.) цивилизаций на территории нынешней Греции. Инкрустированные драгоценными металлами, они выступали в роли ритуальных сосудов для питья. Встречаются упоминания о традиции обмениваться раскрашенными яйцами во время разлива Нила у древних египтян и о находках резных, а иногда и раскрашенных куриных и страусиных яиц в захоронениях этрусков.

Как религиозный символ крашеные яйца стали использовать в зороастризме — древней религии, возникшей на территории Персидской империи в VII—VI веках до нашей эры. Хотя большинство жителей современного Ирана исповедуют ислам, зороастрийская традиция красить яйца сохранилась у них до сих пор. Этим иранцы занимаются накануне Навруза — иранского Нового года, который в этом году отмечался 20 марта. Как и в Беларуси, базовым цветом для иранских «писанок» (тохм-е-морг) обычно служит красный, цвет жизненной силы и солнца — главного символа зороастризма. Впрочем, окраска может быть и другой, а поверх фона иранцы часто наносят различные узоры, орнаменты и надписи.

Как традиция красить яйца «совпала» с христианской Пасхой?

По одной из версий, красить яйца на Пасху начали первые христиане Месопотамии — региона между реками Тигр и Евфрат на территории современного Ирака. Так они адаптировали местную зороастрийскую традицию под нужды молодой религии, в которой крашеные яйца обрели новые смыслы и символизм. Согласно одной из трактовок, красный цвет яиц олицетворяет кровь Иисуса Христа и принесенную им на кресте жертву. Согласно другой — яйца символизируют гробницу, в которой воскрес Иисус. Также в христианстве яйцо, из которого зарождается новая жизнь, может символизировать и само воскресение Иисуса.

Версия о месопотамском происхождении пасхальных яиц логична и красива, но, к сожалению, документальных подтверждений ей нет.

С другой стороны, существует легенда, согласно которой христиане позаимствовали традицию красить яйца у римлян. Согласно ей, 26 апреля 121 года, в день рождения просвещенного и популярного в народе императора Марка Аврелия, одна из куриц в хозяйстве монаршего двора снесла яйцо в красную крапинку. Мать императора посчитала это хорошим знамением. Якобы с тех пор римляне стали регулярно красить яйца, а потом познакомили с этой традицией и христиан.

В то же время сразу несколько версий о происхождении традиции красить яйца на Пасху предлагают различные христианские предания. По одному из них последовательница Христа Мария Магдалина каким-то образом встретилась с римским императором Тиберием и рассказала ему о воскрешении Иисуса. От сказал ей, что поверит в это чудо, если яйца в корзине, которые он держал, станут красными — что немедленно и произошло. Другая легенда построена вокруг тех же героев, но гласит, что Мария Магдалина просто подарила крашеное яйцо Тиберию со словами «Христос воскрес!». Еще в одном предании утверждается, что корзину с яйцами в красный цвет окрасила Дева Мария, увидевшая своего сына на кресте.

Помимо того, что все эти версии противоречат друг другу, с ними есть еще одна серьезная проблема. Первые задокументированные упоминания пасхальных яиц относятся к гораздо более позднему периоду. Так, энциклопедия «Британника» утверждает, что первые случаи окрашивания яиц к Пасхе фиксируются лишь в XIII веке. Возникновение этой традиции якобы связано со строгим постом перед праздником, когда церковь запрещала есть яйца, а куры продолжали их нести. Накопившиеся запасы яиц хозяева стали подкрашивать, чтобы отличать их от более свежего «урожая» и потом съесть в первую очередь. На Пасху дисциплинированные христиане могли эти яйца наконец употребить. Причем в отсутствие холодильников их следовало съесть как можно быстрее — а то и подарить близким, у которых избытка яиц не было.

Несколько более раннее упоминание о крашеных пасхальных яйцах, относящееся к Х веку, есть в греческой рукописи из библиотеки монастыря Святой Анастасии в греческих Салониках. Она предписывает после молитв на Пасху благословлять яйца и сыр, после чего игумену (настоятелю монастыря) следует раздавать монахам яйца со словами «Христос воскрес!». В более поздней греческой рукописи XIII века этот ритуал дополнен: игумен может наказать монаха, который не ест на Пасху красного яйца, поскольку тот противится апостольскому преданию.

К этому времени традиция красить яйца уже распространилась по Европе. В польском городе Ополе покрытые узором рукотворные писанки из глины и известняка были найдены в культурных слоях, относящихся к X—XIII векам. А в финансовых документах короля Англии Эдуарда I есть отчет о трате одного шиллинга и шести пенсов на украшение и раздачу 450 яиц на Пасху.

Чем красят пасхальные яйца?

Запасы луковой шелухи к Пасхе можно найти не только на кухнях белорусских хозяек. Похоже, это самый популярный натуральный краситель для яиц. Традиция красить их в охристо-красный или желтоватый цвет с помощью лукового отвара существует во многих странах — в том числе в Англии, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Литве, Польше, Чехии, Румынии, Словении, Украине.

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Сейчас разнообразить цветовую гамму пасхальных яиц совсем несложно с помощью пищевых красителей из магазина. Но хозяйки прошлого из разных стран научились это делать и без них.

Так, в Греции яйца красят в четверг перед Пасхой с помощью куркумы (желтый цвет), свеклы (розовый), корня марены (ярко-красный). После окраски многие натирают их оливковым маслом — чтобы красиво блестели.

В Болгарии, кроме луковой шелухи, используют свеклу, а также крапиву (она дает зеленый цвет). В Англии пасхальные яйца коричневого цвета получают с помощью кофейных зерен.

Культурная ценность Беларуси

В белорусской традиции пасхальные яйца занимают важное место. Ими не только угощают родственников, близких и соседей. Наши бабушки и дедушки держали пасхальное яйцо за иконами, веря, что оно может спасти от пожара. Проводя им по лицу, считали, что оно избавит от болезней и недугов. А испытывая во время битья яйцами скорлупу на прочность, проверяли крепость своего здоровья и благополучия.

Кроме луковой шелухи, в Беларуси для окрашивания яиц использовали соки ягод и овощей, кору деревьев, травы. В зависимости от технологии окраски и внешнего вида готового продукта беларусские пасхальные яйца делятся на четыре группы.

Крашенки — «нетрудозатратные» пасхальные яйца, окрашенные в один тон. На них может быть простой узор, образованный путем обвязывания перед покраской нитями или прикладывания к яйцам цветов, листьев, вырезанных из бумаги фигур.

Шкрабанки, или драпанки — яйца, украшенные с помощью гравировки. Для изготовления такого яйца берется крашенка, на которой острым шилом или иголкой выцарапывается рисунок или орнамент.

Писанки — самый сложный в изготовлении вид яиц. Для их украшения на яйца с помощью гвоздика или шпильки наносят рисунок растопленным воском. Когда воск застывает, яйца кладут в краситель и ждут, пока они окрасятся. Затем яйцо подносят к огню (например, от свечки) и убирают размягчившийся воск сухой тканью. Готовую писанку натирают растительным маслом и полируют сухой шерстяной тканью. Воск можно снимать в несколько этапов, после каждого опуская яйцо в краситель другого цвета. Таким способом можно получить разноцветную писанку. В прошлом во многих регионах только писанки, изготовленные по всем канонам, позволялось освящать в храме и хранить в «красном углу». Только ими можно было разговляться — начинать первый прием пищи после Великого поста. Но в некоторых местностях считалось, что настоящие писанки готовятся только из сырых яиц, и там их в пищу не употребляли.

Капанки — это еще один вид пасхальных яиц, который делают с помощью расплавленного воска. В этом варианте он не наносится гвоздиком, а просто накапывается со свечки. В результате на скорлупе получаются оригинальные подтеки.

Маляванки — это писанки, изготовленные с отступлением от канона: на них изображены не традиционные орнаменты, знаки солнца, земли, воздуха, а сюжеты «на вольную тему».

«Столица» белорусских пасхальных яиц расположилась на крайнем северо-западе страны, в местечке Сопоцкин Гродненского районе. В 2013 году местные писанки получили статус нематериальной историко-культурной ценности. А в 2017 году здесь открылся Музей писанки, в котором можно познакомиться с 1500 авторскими пасхальными яйцами и узнать о секретах старинной технологии их изготовления. Сопоцкинские писанки отличает использование уникального «ржавого» красителя. Цвет получается благодаря коре дуба и ольхи и ржавым гвоздям: их заливают водой с уксусом и настаивают в холодном месте около полутора месяцев.

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