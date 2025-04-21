Президент Сальвадора хочет обменять уголовных на политических 2 21.04.2025, 14:32

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Найиб Букеле

Фото: EPA

По схеме «252 на 252».

Президент Сальвадора Найиб Букеле хочет обменять венесуэльских нелегалов и преступников, высланных из США, на «политических заключенных», содержащихся в тюрьмах Венесуэлы, пишет «Коммерсант».

Сальвадор в начале февраля согласился размещать в своих тюрьмах задержанных в США нелегальных мигрантов. Кроме того, Букеле согласился за дополнительную плату взять под стражу осужденных в Штатах преступников. Всех их отправляют в Центр заключения террористов, известный как «мегатюрьма».

Власти Венесуэлы называют процесс массовой высылки венесуэльских граждан из США их «репатриацией» и преподносят происходящее как дипломатический успех и результат дружеских переговоров Николаса Мадуро с Дональдом Трампом.

Теперь же президент Сальвадора выступил в соцсети X с предложением обменять «уголовных» на «политических» по схеме «252 на 252». Именно столько венесуэльцев Сальвадор принял у себя в рамках соглашения с Вашингтоном.

«В отличие от наших заключенных, многие из которых совершили убийство, другие — изнасилование, а некоторые даже были арестованы несколько раз, прежде чем их депортировали, ваши политические заключенные не совершали никаких преступлений. Единственная причина, по которой они находятся в заключении,— это то, что они выступали против вас и ваших фальсификаций на выборах»,— написал Букеле.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в ответ назвал предложение Букеле «циничным» и потребовал список имен всех венесуэльцев, удерживаемых в «мегатюрьме» Сальвадора.

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