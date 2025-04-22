Белорусский мобильный оператор запускает сервис такси 5 22.04.2025, 15:25

2,664

Стали известны тарифы.

В Беларуси появится новый сервис такси. Его запускает оператор мобильной связи A1. Рассказываем, во сколько обойдется поездка.

Новое такси запустят уже в мае, но подготовка к этому событию велась давно.

Интересно, что сервис возник не на пустом месте. Мобильный оператор приобрел известного игрока премиум-сегмента на рынке такси – компанию «Бавария». Она и легла в основу такси A1.

Цены за одну и ту же поездку будут меняться в зависимости от выходных и будней, в час пик и т.д., но обещают, что тарифы не станут «улетать в космос».

От «Эконома«» до «Бизнеса»

Как стало известно Tochka.by, на начальном этапе будут действовать пять тарифов плюс заказ «Аэропорт».

Самый дорогой – «Бизнес», самый дешевый – «Эконом». В первом случае 1 км поездки по городу обойдется в Br2,5. Во втором – от 60 копеек. За пределами МКАД в обоих случаях придется платить дороже.

Во всех тарифах нового сервиса необходимо выложить определенную сумму за подачу машины. Разбежка – от Br3 до Br15.

К слову, в случае, если пассажир отменил поездку в момент бесплатного ожидания, он обязан оплатить водителю стоимость подачи автомобиля.

Что касается поездки в аэропорт, то самая дешевая обойдется в Br90, если расстояние не превышает 60 км. За каждый дополнительный километр придется доплатить Br1,2. На машине бизнес-класса – от Br150.

В А1 пояснили , что в настоящее время компания ориентируется на дату запуска проекта 1 мая. Корректировку могут внести проверки и процесс публикации клиентских приложений в App Store, Google Play и других магазинах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com