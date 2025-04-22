Белорусский мобильный оператор запускает сервис такси

Белорусский мобильный оператор запускает сервис такси5
- 22.04.2025, 15:25
- 2,664
Стали известны тарифы.
В Беларуси появится новый сервис такси. Его запускает оператор мобильной связи A1. Рассказываем, во сколько обойдется поездка.
Новое такси запустят уже в мае, но подготовка к этому событию велась давно.
Интересно, что сервис возник не на пустом месте. Мобильный оператор приобрел известного игрока премиум-сегмента на рынке такси – компанию «Бавария». Она и легла в основу такси A1.
Цены за одну и ту же поездку будут меняться в зависимости от выходных и будней, в час пик и т.д., но обещают, что тарифы не станут «улетать в космос».
От «Эконома«» до «Бизнеса»
Как стало известно Tochka.by, на начальном этапе будут действовать пять тарифов плюс заказ «Аэропорт».
Самый дорогой – «Бизнес», самый дешевый – «Эконом». В первом случае 1 км поездки по городу обойдется в Br2,5. Во втором – от 60 копеек. За пределами МКАД в обоих случаях придется платить дороже.
Во всех тарифах нового сервиса необходимо выложить определенную сумму за подачу машины. Разбежка – от Br3 до Br15.
К слову, в случае, если пассажир отменил поездку в момент бесплатного ожидания, он обязан оплатить водителю стоимость подачи автомобиля.
Что касается поездки в аэропорт, то самая дешевая обойдется в Br90, если расстояние не превышает 60 км. За каждый дополнительный километр придется доплатить Br1,2. На машине бизнес-класса – от Br150.
В А1 пояснили , что в настоящее время компания ориентируется на дату запуска проекта 1 мая. Корректировку могут внести проверки и процесс публикации клиентских приложений в App Store, Google Play и других магазинах.