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Белорусский мобильный оператор запускает сервис такси

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  • 22.04.2025, 15:25
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Белорусский мобильный оператор запускает сервис такси

Стали известны тарифы.

В Беларуси появится новый сервис такси. Его запускает оператор мобильной связи A1. Рассказываем, во сколько обойдется поездка.

Новое такси запустят уже в мае, но подготовка к этому событию велась давно.

Интересно, что сервис возник не на пустом месте. Мобильный оператор приобрел известного игрока премиум-сегмента на рынке такси – компанию «Бавария». Она и легла в основу такси A1.

Цены за одну и ту же поездку будут меняться в зависимости от выходных и будней, в час пик и т.д., но обещают, что тарифы не станут «улетать в космос».

От «Эконома«» до «Бизнеса»

Как стало известно Tochka.by, на начальном этапе будут действовать пять тарифов плюс заказ «Аэропорт».

Самый дорогой – «Бизнес», самый дешевый – «Эконом». В первом случае 1 км поездки по городу обойдется в Br2,5. Во втором – от 60 копеек. За пределами МКАД в обоих случаях придется платить дороже.

Во всех тарифах нового сервиса необходимо выложить определенную сумму за подачу машины. Разбежка – от Br3 до Br15.

К слову, в случае, если пассажир отменил поездку в момент бесплатного ожидания, он обязан оплатить водителю стоимость подачи автомобиля.

Что касается поездки в аэропорт, то самая дешевая обойдется в Br90, если расстояние не превышает 60 км. За каждый дополнительный километр придется доплатить Br1,2. На машине бизнес-класса – от Br150.

В А1 пояснили , что в настоящее время компания ориентируется на дату запуска проекта 1 мая. Корректировку могут внести проверки и процесс публикации клиентских приложений в App Store, Google Play и других магазинах.

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