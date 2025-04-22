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Ученые обнаружили у ворон навык, считавшийся исключительно человеческим

  • 22.04.2025, 21:24
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Ученые обнаружили у ворон навык, считавшийся исключительно человеческим

Они имеют геометрическую интуицию.

Исследователи из Тюбингенского университета в Германии обнаружили, что вороны могут выявить «нетипичную» форму в наборе одинаковых геометрических фигур и подмечают геометрические закономерности, пишет ScienceAlert. В исследовании участвовали две птицы вида «Ворона черная» в возрасте 10 и 11 лет.

В эксперименте птицы демонстрировали свои имеющиеся способности – ученые не учили их ничему новому. Зоофизиолог Андреас Нидер с командой предложил птицам экран с шестью фигурами, одна из которых отличалась. И вороны с легкостью указывали на нее клювом.

Задания постепенно усложнялись. При переходе от легкого к сложному режиму испытания включали четырехугольники: квадрат, ромб, равнобедренная трапеция, произвольный неправильный четырехугольник и т.д. На конечном этапе четырехугольники случайно перемешивались, вращались или демонстрировались под разным углом наклона. Чем правильнее были углы и стороны фигур, тем точнее вороны проявляли аномальные формы. Нидер отмечает, что в этом вороны и люди очень похожи.

«Эта базовая интуиция ворон (…) является примером того, как основные знания о величинах и геометрии укоренены в биологической эволюции», – говорит зоофизиолог.

Способность ворон без какой-либо дополнительной подготовки различать отличные формы на основе их геометрических свойств свидетельствует о том, что у них, как и у людей, геометрическая закономерность может играть важную роль во взаимодействии с миром. Исследование приводит к гипотезе, что распознавание геометрических закономерностей может быть глубоко укорененным в эволюции и оказаться более распространенным в животном мире, чем мы думали.

Ранее исследователи подтвердили, что вороны запоминают обидчиков, которые их обманывали или оскорбляли. В ходе эксперимента ученые предлагали воронам обменивать обычные хлебные сухарики на разные вкусности, а затем начали обманывать пернатых и не давать ничего. Птицы даже через месяц избегали тех ученых, которые хотя бы раз обманули.

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