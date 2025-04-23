«Задачи и траектория нестандартны»: новые данные об атаке на завод по производству дронов в Елабуге 1 23.04.2025, 14:46

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В БПЛА были дополнительные поражающие элементы.

В течение дня 23 апреля группа дронов-камикадзе атаковали город Елабуга, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Целью ударных БПЛА стало предприятие, где россияне производят аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed под названием «Герань».

По предварительным данным, 5 из 6 беспилотников попали точно в цель. Об этом в Telegram сообщает мониторинговый канал «Николаевский Ванёк».

В ходе атаки были задействованы 6 дронов-камикадзе, каждый из которых оснащен боевой частью весом в 250 кг. Кроме того, в сети намекнули, в БПЛА были дополнительные поражающие элементы.

Позже появилась информация, что БПЛА могли сбросить на завод боеприпасы, весом по 250 кг, а затем уже нанести непосредственный дроновый удар.

"Задачи и траектория были нестандартны": всплыли данные об атаке на завод по производству дронов в России. Видео

Благодаря нестандартной траектории преимущественное большинство дронов достигли цели и ударили по производственным мощностям оккупантов. В целом БПЛА преодолели расстояние около 1700 километров.

В свою очередь местные чиновники в Елабуге подтвердили атаку. Городской голова Рустем Нуриев пожаловался, что над территорией района был сбит беспилотник. При этом о судьбе остальных пяти БПЛА чиновник не рассказал.

«Сегодня над территорией Елабужского района средствами ПВО был сбит БПЛА. Специалисты экстренных служб на месте, ведется вся необходимая работа. Жертв и пострадавших нет», – утверждает представитель местной власти.

В связи с атакой аэропорты Нижнекамска и Казани приостанавливали работу. Позже министерство обороны РФ заявило, что оккупанты сбили один украинский беспилотник. Террористическое ведомство рассказало, что дежурными средствами ПВО «уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан».

В связи с атакой БПЛА сотрудники особой экономической зоны «Алабуга», где собирают дроны для атак по Украине, были эвакуированы. Сотни человек вывели на дорогу в тот момент, когда над предприятием прогремели взрывы.

Стоит отметить, что сначала для сборки БПЛА в Елабуге использовались иранские комплектующие. Постепенно россияне вышли на «закрытый цикл» производства дронов. Работать на предприятие местных и выходцев из Центральной Азии привлекали сравнительно высокими зарплатами: минимальное предложение «Алабуги» более чем в 2,5 раза превышало среднюю зарплату в Узбекистане.

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