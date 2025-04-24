закрыть
24 апреля 2025, четверг, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Стремно, стремно, стремно»: белорусские аграрии рассказали правду о работе в колхозе

3
  • 24.04.2025, 9:35
  • 4,250
«Стремно, стремно, стремно»: белорусские аграрии рассказали правду о работе в колхозе

У одного из работников и вовсе вырвалось нецензурное слово.

Белорусский блогер Денис Трофимчик, автор канала в TikTok «Аграблог», устроил опрос двум работникам сельского хозяйства в духе тренда «норм или стрем» и повеселил пользователей, пишет «Зеркало».

В завирусившемся тренде «Норм или стрем» авторы оценивают различные ситуации как «норм» (что-то хорошее, приемлемое, допустимое) или «стрем» (что-то нежелательное или странное). Видео часто снимают в шуточной или провокационной манере, чтобы вовлечь зрителей в обсуждение.

В такой тренд включились и два белорусских работника сельского хозяйства. По некоторым пунктам мнения у них разошлись: например, «норм» ли работать в праздники или готовить вместо жены.

@agro_blog_international Как вам ответы?)😂Что еще спросить?)#агроблог #беларусь #сельскоехозяйство #колхоз #директор #мтз #механизатор #тракторист ♬ оригинальный звук - agro_blog_international

Зато на вопрос о расценках оплаты труда в колхозе оба мужчины единогласно ответили: «Стремно, стремно, стремно».

Также, по их мнению, «стрем» — это похмелиться после Пасхи, а вот снимать ролики в колхозе и называть директора хозяйства на вы — «норм».

Однако вопрос о том, нормально ли «взять пару литров солярки» для своих нужд, поставил аграриев в тупик.

— Палка о двух концах, — задумался один из мужчин.

В конце концов они все же пришли к мнению, что воровать топливо — «стрем». Правда, некоторые пользователи в комментариях засомневались в их искренности.

А на вопрос, «норм» ли работать в колхозе, у одного из работников и вовсе вырвалось нецензурное слово.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев
Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов