«Стремно, стремно, стремно»: белорусские аграрии рассказали правду о работе в колхозе 3 24.04.2025, 9:35

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У одного из работников и вовсе вырвалось нецензурное слово.

Белорусский блогер Денис Трофимчик, автор канала в TikTok «Аграблог», устроил опрос двум работникам сельского хозяйства в духе тренда «норм или стрем» и повеселил пользователей, пишет «Зеркало».

В завирусившемся тренде «Норм или стрем» авторы оценивают различные ситуации как «норм» (что-то хорошее, приемлемое, допустимое) или «стрем» (что-то нежелательное или странное). Видео часто снимают в шуточной или провокационной манере, чтобы вовлечь зрителей в обсуждение.

В такой тренд включились и два белорусских работника сельского хозяйства. По некоторым пунктам мнения у них разошлись: например, «норм» ли работать в праздники или готовить вместо жены.

Зато на вопрос о расценках оплаты труда в колхозе оба мужчины единогласно ответили: «Стремно, стремно, стремно».

Также, по их мнению, «стрем» — это похмелиться после Пасхи, а вот снимать ролики в колхозе и называть директора хозяйства на вы — «норм».

Однако вопрос о том, нормально ли «взять пару литров солярки» для своих нужд, поставил аграриев в тупик.

— Палка о двух концах, — задумался один из мужчин.

В конце концов они все же пришли к мнению, что воровать топливо — «стрем». Правда, некоторые пользователи в комментариях засомневались в их искренности.

А на вопрос, «норм» ли работать в колхозе, у одного из работников и вовсе вырвалось нецензурное слово.

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