В Минске заметили пиво по 50 копеек за банку

В Минске заметили пиво по 50 копеек за банку2
- 25.04.2025, 12:43
- 2,388
Но не все согласились, что оно того стоит.
В кафетерии универсама «Центральный» в Минске предложили купить банку пива (0,33 л) за 50 копеек, а еще шоколадное яйцо «Киндер». Соответствующее видео опубликовали в TikTok. Комментаторы стали думать, почему пиво продают так дешево, пишет «Телеграф».
«Смотрите, в кафетерии «Центрального» пиво «Балтика нулевка гранат» продается по 50 копеек. А яйца «Киндер» — 2,99″, — сказал на видео его автор. Он назвал эти товары «набором школьника». Впрочем, и безалкогольное пиво детям запрещено продавать.
@bodryobzor Кафетерий, Центральный универсам 📍 Минск, Независимости, 23 #обзорбеларусь #обзорминск #обзор #местаминск #заценил #затестил #бодрыйобзор ♬ оригинальный звук - bodryobzor
«Что там «Центральный» ниже себеса [себестоимости. — прим. ред.] продает… Как бы не плохие условия хранения», — написал другой. Ему ответил еще один пользователь TikTok: «Скажу так: там срок до 04.05».
Другие комментаторы тоже предполагали, что на пиво так снизили цену из-за срока годности, который скоро истекает. «Там это пиво уже практически просроченное 100%, иначе никак по-другому цену не объяснить», — добавил юзер.