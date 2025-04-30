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В Лунинце у фермеров уже поспела первая клубника

  • 30.04.2025, 16:37
  • 1,210
В Лунинце у фермеров уже поспела первая клубника

Видеофакт.

В Лунинце у фермеров уже поспела первая клубника. Видео об этом фермер выложила TikTok.

«Вот наша огромная теплица, и вот они первые даже красные ягодки», – рассказала девушка. К слову, пока спелых ягод совсем мало.

Пользователи начали активно комментировать видео:

«Успехов вам, молодцы».

«Боже, столько кропотливого труда».

«В какую цену опт?»

2Видно сразу – одна химия».

«Нам это не надо».

@yulianikolaewich Первая наша лунинецкая клубника 🍓😍 #клубника #теплица #огород #помидоры #огурцы #перцы #балаган #лето #беларусь #минск #ягода #фото #лайхфак #лайф #деревня #голубика #мед #мёд ♬ Tarantella - FSL Music

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