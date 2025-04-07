Белоруске отказали в пенсии, несмотря на 30 лет стажа 2 7.04.2025, 12:20

В чем причина?

Жительнице Бреста отказали в назначении пенсии, хотя ее стаж вместе с учебой и декретным отпуском более 30 лет. Отказ объяснили отсутствием страхового стажа.

Женщина поинтересовалась, может ли это быть связано с тем, что в трудовой книжке нет записей о работе по договорам подряда, пишет 1prof.by.

Согласно закону «О пенсионном обеспечении», в стаж для назначения пенсии входят периоды официальной работы, подтвержденные записями в трудовой книжке, и работа по гражданско-правовым договорам (договорам подряда), пояснила правовой инспектор труда Брестской областной организации профсоюза банковских и финансовых работников Светлана Тарасевич. Последние регулируются не Трудовым, а Гражданским кодексом, поэтому в трудовую книжку информация о них не вносится.

Если по договору подряда человек получал меньше минимальной зарплаты, то в страховой стаж этот период могут засчитать не полностью. В таких случаях применяется поправочный коэффициент: среднемесячный доход делится на среднюю минимальную зарплату за этот период. Если коэффициент меньше 1, стаж уменьшается пропорционально.

Таким образом, если человек долгое время работал по договорам подряда с низким доходом, это может сказаться на его пенсии. Чтобы избежать таких ситуаций, важно заранее проверять свой страховой стаж и учитывать правила начисления пенсионных выплат.

Тем не менее те, у кого не хватает страхового стажа, все равно могут выйти на пенсию на общих основаниях. Для этого требуется общий трудовой стаж не менее 20 лет для женщин (при достижении 60 лет) и 25 лет для мужчин (при достижении 65 лет).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com