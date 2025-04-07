Китай нанес болезненный удар по экономике РФ 1 7.04.2025, 16:20

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Надежды Кремля на помощь провалились.

Пока Москва постоянно заявляет о «братских» и «стратегических» отношениях с Пекином, реальность оказывается куда менее радужной. Китайские автопроизводители, на которых Россия возлагала большие надежды после ухода западных компаний, открыто заявляют о нежелании инвестировать в российский рынок, передает «Диалог» со ссылкой на The Insider.

На форуме «Китайские грузовики в России: первый опыт эксплуатации и перспективы», прошедшем в Новосибирске, представители китайских компаний подчеркнули, что не видят перспектив для развития бизнеса в России. Они сослались на высокие банковские проценты, значительный утилизационный сбор на автомобили и нестабильность рубля. В таких условиях, по их мнению, продажи возможны, но инвестиции в производство и открытие предприятий слишком рискованны. Они также отметили, что российский рынок не является для них приоритетным.

«Автопром для России»: качество ниже, ремонта нет

Участники рынка на конференции раскритиковали качество китайских автомобилей. Их эксплуатацию назвали «игрой в лотерею с непредсказуемым результатом». По сравнению с машинами европейского производства китайские грузовики начинают ломаться уже после 500 км пробега — фактически спустя полгода эксплуатации.

Самыми слабыми местами оказались двигатели, подвески и электрика. Дилеры жалуются на дефицит комплектующих, высокую стоимость запчастей и нехватку сервисных центров, способных обслуживать китайскую технику.

Китай строит заводы, но не в России

Такая позиция выглядит особенно болезненно для России, учитывая, что китайские компании активно инвестируют в производство в других странах. Например, Chery открывает производство автомобилей в Испании на бывшем заводе Nissan в Барселоне, а также рассматривает возможность строительства завода в Турции с инвестициями в $1 млрд.

В самой России китайские компании ограничиваются лишь продажами автомобилей. Они не развивают ни производственные мощности, ни полноценную сервисную сеть. Это отношение больше напоминает использование колониального рынка, где прибыль важнее развития.

«Союзники» только на бумаге

Таким образом, несмотря на официальные заявления о стратегическом партнёрстве, на деле Китай не спешит поддерживать Россию в трудные времена. Он минимизирует риски и отказывается от любых долгосрочных обязательств. Пока Москва воюет, Китай торгует и делает это исключительно в свою пользу.

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