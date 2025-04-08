Почти $60 трлн за грамм: названы самые дорогие вещества на Земле 8.04.2025, 17:14

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иллюстративное фото

Многие из них недоступны для обычной продажи.

Эксперты BBC Science Focus составили список самых дорогих материалов на Земле, многие из которых недоступны для обычной продажи.

На первом месте находится антиматерия, стоимость которой составляет невероятные $59,8 трлн за грамм. Она была впервые обнаружена в 1932 году ученым Карлом Андерсоном.

При столкновении материи и антиматерии происходит полное уничтожение обеих, превращающее их в чистую энергию – самый эффективный способ ее получения. Высокая цена антиматерии объясняется сложностью ее производства.

Для этого используются ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер, строительство которого обошлось в $5,49 млрд, а его ежегодное обслуживание требует около $977 тыс. В результате за год удается произвести менее нанограмма антиматерии.

На втором месте – эндоэдральные фуллерены на основе атома азота, стоимость – $134 млн за грамм. Это вещество разработали ученые из Designer Carbon Materials при Оксфордском университете.

Фуллерены представляют собой молекулы, состоящие из 60 атомов углерода, которые организованы в замкнутую структуру, напоминающую клетку. Они могут быть использованы для создания миниатюрных атомных часов, которые станут основой спутниковой навигации.

Третье место занимает калифорний-252, который стоит $25,6 млн за грамм. Этот изотоп не встречается в природе и может быть получен только в ядерных реакторах или ускорителях частиц.

Является мощным источником нейтронов – один микрограмм способен производить около 139 млн нейтронов в минуту, что делает его важным для медицины, особенно в лечении рака.

Образцы астероида Бенну стоят $9,6 млн за грамм и могут содержать информацию о зарождении жизни на Земле. Красные бриллианты оцениваются в $4,7 млн за грамм; всего в мире насчитывается менее 30 таких камней. Их уникальный цвет возникает благодаря взаимодействию света с алмазом.

Изумруды, рубины и сапфиры стоят $483 тыс. за грамм и часто используются в ювелирных изделиях.

Наконец, гелий-3 стоит $96 тыс. за грамм, и ожидается, что в будущем его цена достигнет $3 млн за грамм. Это вещество встречается в атмосфере Земли крайне редко и образуется в результате радиоактивного распада изотопа водорода трития.

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