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Россиянам на 40% за четыре года повысят тарифы ЖКХ

  • 1.05.2025, 14:39
Россиянам на 40% за четыре года повысят тарифы ЖКХ

За войну приходится платить.

Российские власти готовятся резко повысить тарифы для граждан на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, следует из обновленного макроэкономического прогноза правительства, сообщает The Moscow Times.  Согласно документу, который подготовило Минэкономразвития, совокупный платеж за услуги ЖКЖ увеличится на 11,9% в текущем году, 9,8% — в 2026-м, 7,9% — в 2027-м и 5,9% в 2028-м. По сравнению с изначальными планами (5,4% в следующем году и 4,8% — в 2027-м) темпы индексации вырастут практически вдвое, а накопленным итогом за за 2025-28 гг составят 40,3%.   Оптовые цены на газ для населения, которые с начала войны уже выросли на 24%, будут повышены еще на 10,3% в текущем году, на 10,6% — в следующем, а затем на 9% и 7% соответственно в 2027-28 гг. В результате сумма в «платежках» увеличится на 42,2% за четыре года, а накопленный рост с начала войны превысит 76%. Это плата за надежность поставок, социальную газификацию и подключение оккупированных территорий к единой системе газоснабжения, объясняет МЭР.

Электроэнергия станет дороже на 38% за 2025-28 гг., следует из прогноза. Максимальная индексация — на 12,6% и 9,3% — запланирована на текущий и следующий годы, а затем ее темпы снизятся до 6,9% и 4,9% соответственно в 2027-28 гг. Это следствие повышения цен на газ, которые будут проиндексированы для всех категорий потребителей на 3 процентных пункта выше инфляции, указывает МЭР.   По сравнению с изначальными планами темпы роста энерготарифов станут больше на 7 процентных пунктов в ближайшие 2 года. Не изменилась лишь индексация тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки: они подорожают на 11,4% в 2026 г. и на 5,9% в 2027–2028 гг. Новые тарифы вступят в силу с января, в отличие от коммунальных услуг, которые теперь индексируются с июля.

А вот грузовые перевозки с нового года подорожают больше, чем ожидалось (10,4% вместо 8,5%). Это, возможно, не все: Минэкономразвития обещает скорректировать прогноз индексации тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах.

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