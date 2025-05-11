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Путин отверг перемирие с 12 мая

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  • 11.05.2025, 8:06
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Путин отверг перемирие с 12 мая

РФ предлагает начать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления главы Кремля.

В ходе выступление перед прессой Путин заявил, что предлагает возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Он также отметил, что РФ неоднократно предлагала шаги по прекращению огня (хотя справедливо говоря, выдвигала условия) и якобы никогда не отказывалась от диалога с украинской стороной.

«Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее и там где они были прерваны», - сказал Путин.

Глава Кремля анонсировал, что завтра у него будет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин выразил надежду, что турецкий лидер предоставит площадку для переговоров.

Напомним, вчера в Киеве прошла встреча «коалиции решительных», в которой приняли участием: президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, глава правительства Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи все пятеро провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и установили дедлайн Путину для согласия на полное 30-дневное прекращение огня.

В частности, Зеленский анонсировал, что перемирие должно начать действовать с 12 мая, но если Кремль откажется, тогда против России будут введены новые санкции. Макрон отметил, что санкционный пакет подготовлен.

В ходе ночного выступления Путин фактически проигнорировал это предложение, так и не сказав, согласен он на него или нет.

Также важно отметить еще один нюанс. Зеленский вчера заявил Трампу, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, но только в случае, если будет достигнуто прекращение огня.

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