Страны группы «Веймар+» сделали мощный ход в поддержку Украины 13.05.2025, 7:35

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После саммита в Лондоне.

По итогам встречи в Британии министров иностранных дел ряда европейских стран официальный Лондон обнародовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на британское правительство.

Такой саммит состоялся вчера в Лондоне, 12 мая, и в нем принимали участие главы МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховный представитель Евросоюза.

Отметим, что группа «Веймар+» была создана зимой этого года как ответ на изменение политики Вашингтона в отношении войны РФ против Украины.

О чем говорили в Лондоне

Отмечается, что во время встречи в британской столице в понедельник стороны обсуждали российскую военную агрессию против Украины, а также вопросы евроатлантической безопасности.

На Даунинг-стрит по итогам саммита представили совместное заявление европейских министров. Оно касается, в частности, усилий по прекращению огня в Украине, давления на РФ для завершения захватнической войны, гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Киева.

О солидарности с Украиной

В обнародованном резюме указывается, что страны из группы «Веймар+» подтвердили свою солидарность с украинским народом, а также «наше сочувствие жертвам недавних нападений со стороны России и нашу полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

О мирных усилиях и ожидании согласия РФ на перемирие

Европейские министры приветствовали мирные усилия под руководством США и «перспективу дальнейших переговоров на этой неделе».

«Пока Россия не проявила никакого серьезного намерения достичь прогресса. Она должна сделать это без промедления», - отмечается в совместном заявлении.

Также главы МИД европейских государств присоединились к призыву Украины к немедленному и всеобъемлющему 30-дневному прекращению огня, чтобы «создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире».

«Любой мир будет продолжаться, только если он будет основываться на международном праве, включая Устав ООН, и Украина сможет сдерживать и защищаться от любого будущего российского нападения», - отметили министры.

Заявление о поддержке Украины

Также на встрече в Лондоне они обсудили, как в дальнейшем будут активизировать усилия Европы по поддержке Украины «в ее текущей защите от агрессивной войны России».

«Украина должна быть уверена в своей способности и в дальнейшем успешно противостоять российской агрессии при нашей поддержке», - акцентируется в заявлении.

По убеждению европейских чиновников, сильная украинская армия будет «жизненно необходима».

«Мы договорились работать с Украиной над инициативами по укреплению украинских вооруженных сил, восстановлению запасов боеприпасов и оборудования и дальнейшего укрепления промышленного потенциала», - передали на Даунинг-стрит.

О гарантиях безопасности

Представители стран группы «Веймар+» заявили, что стремятся к надежным гарантиям безопасности для Украины.

«Это включает изучение создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление вооруженных сил Украины», - указывается в совместном заявлении.

О послевоенном восстановлении

Также стороны рассказали, что будут работать над «новыми обязательствами по реконструкции и восстановлению, в частности на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля, чтобы гарантировать, что будущая безопасность Украины будет основываться на динамичной экономике».

Об «амбициозных» санкциях против РФ и замороженных активах

«Мы согласились принять амбициозные меры, чтобы уменьшить способность России вести войну путем ограничения доходов Кремля, уничтожения теневого флота, усиления лимита цен на нефть и сокращения остатков импорта российских энергоносителей», - рассказали европейские чиновники.

Кроме того, министры заявил, что будут оставлять замороженные российские активы в своих юрисдикциях «недвижимыми, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный ущерб».

О НАТО, евроатлантической безопасности и увеличении расходов

Также стороны подтвердили, что НАТО является основой безопасности и процветания их стран. Зато согласились, что государства должны увеличивать свои расходы на взносы на оборонку и продолжат усиливать альянс, чтобы «отвечать требованиям сдерживания и защиты во всех сферах евроатлантического региона».

«Мы будем использовать все возможные рычаги для укрепления нашей коллективной обороноспособности и производства, а также укрепления технологической и промышленной базы Европы», - говорится в совместном заявлении.

С этой целью европейские страны планируют развивать работу в НАТО, ЕС и группах единомышленников «для достижения этих целей».

Резюме после встречи в Лондоне

«Усиленные отношения в сфере безопасности и обороны между Великобританией и ЕС являются ключевыми для улучшения жизни наших людей и повышения безопасности и безопасности нашего континента, как и усиленное сотрудничество между НАТО и ЕС на основе трех Совместных деклараций, а также более тесное сотрудничество с Украиной», - резюмировали в группе «Веймар+».

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