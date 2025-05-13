«Спустя первый месяц я понял, что зарабатываю больше, чем в ресторане» 1 13.05.2025, 14:55

1,774

Как белорус зарабатывает в гардеробе варшавского клуба.

Несколько сотен тысяч белорусов за последние годы по разным причинам уехали из страны в Польшу. Кто-то из них вернулся к своему старому ремеслу, другие — освоили новые специальности.

Один из них — Александр (имя измененено по просьбе собеседника), выпускник минского технического вуза. Парень три года назад перебрался жить в Варшаву и теперь зарабатывает в гардеробе одного из крупных ночных клубов города.

Минчанин поделился с «Еврорадио» своим опытом трудовой эмиграции.

«Знал по-польски только «дзенькуе» и «довидзэння»»

— В конце 2021 года я приехал в Варшаву по рабочей визе. Хотел подзаработать, пожить в другой стране, присмотреться. А потом началась война, и стало ясно — возвращаться пока не вариант.

Варшава показалась мне лучшим городом для старта: здесь больше возможностей, работы, мест для учёбы. Это большой, динамичный город. Хоть и тяжело поначалу, но я быстро понял — хочу остаться.

На первых порах было непросто. Я знал по-польски только «дзенькуе» и «довидзэння». Но знание белорусского и немного английского помогли быстро подтянуть язык. Сначала слушал, потом начал говорить. Этот процесс меня увлек — языковое погружение, новые люди, новая культура.

Но через какое-то время пришла тоска по дому. Я приехал за месяц до своего двадцатилетия, и в Варшаве началась моя первая взрослая самостоятельная жизнь. Скучал по родным, но назад не собирался. И не жалею.

Сначала хватался за всё: раздавал листовки, мыл полы и посуду, работал раннером — убирал грязные тарелки в отеле. Не обслуживал, просто таскал посуду и мыл полы на завтраках. Это была первая «нормальная» работа.

Позже выучил язык и стал работать официантом. Работы искал где только можно — в фэйсбук-группах, на OLX. Всё было хаотично, нестабильно. Зарабатывал минималку — 2,5–3 тысячи злотых. Иногда больше, но редко.

Работал на складе за городом, жил в хостеле. Потом стал помощником бармена, затем барменом в ресторане с мишленовской звездой. Работа стрессовая, клиентов нужно встречать с улыбкой, даже когда внутри пусто. Я выгорел и ушёл.

«60% гостей — адекватные. Остальные — сложные»

После ухода с барменской позиции я месяц не мог найти работу. Был не сезон. В итоге мне предложили временную подработку в крупном экзотическом ночном клубе — помогать бармену. Но по факту это было: убирай блевотину, носи лёд, мети зал. Самая низкая позиция.

Поскольку у меня был опыт и некоторое знание польского и английского, я предложил себя на бар, но мне предложили гардероб. Решил попробовать. Спустя первый месяц я понял, что зарабатываю больше, чем в ресторане, поэтому решил остаться.

Моя работа — встречать гостей, брать оплату, выдавать номерки. Но это не только взял куртку — повесил. Мы — первые, кого видит гость клуба. Мы создаём первое впечатление. Часто нас спрашивают, где бар, где туалет, как заказать столик. Мы как информбюро: и навигаторы, и немного психологи.

Смен много — 15–17 в месяц. Доход — 6–7 тысяч злотых. Минимум — около 4,5. Всё зависит от сезона: зимой заработок выше, летом — тишина.

Контингент клуба очень разный. Есть и богатые, и те, кто устраивает истерику из-за 5 злотых за гардероб. Примерно 60% гостей — адекватные. Остальные — сложные.

Иногда пьяные гости обвиняют нас в краже курток, хотя могли их сами оставить в зале. Пытаются схватить за руку, кричат. Бывает агрессия — угрожают подождать после работы и разобраться. Но с опытом научился не паниковать, вызывать охрану или просто спокойно решать конфликт.

Один гость недавно угрожал вытянуть меня из гардероба за то, что я искал его куртку пять минут. Он был на голову ниже меня. Было смешно, но неприятно.

Еще у нас есть деревянная копилка для чаевых, встроенная в стойку. Её трижды за последние полгода пытались вырвать, чтобы своровать деньги. Смешно, но это Варшава — тут всякое бывает.

Зато приятно, что можно заработать хорошие чаевые — в удачный день до 200 злотых. Клуб международный: приходят испанцы, итальянцы, филиппинцы, французы. Общение с людьми из разных культур — это то, что мне реально нравится.

«Варшава — это мой дом сейчас»

Я пробовал поступать в полицеальную школу в Лодзи, но забрал документы — не понравился подход. Учиться в университете сейчас не готов, я сам себя обеспечиваю. Может, со временем освою профессию, найду более стабильную работу. Но сейчас мне комфортно. Я не выматываюсь, а денег хватает.

У меня нет запрета на въезд в Беларусь. Но я не знаю, что будет, если решу вернуться. Уголовного дела нет, но «притянуть за уши» могут. Приехал бы только ради родных, но жить всё равно хотел бы в Польше.

Я в процессе подтверждения польских корней, хочу получить гражданство. Беларусь — это место, где я родился. Но Варшава — это мой дом сейчас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com