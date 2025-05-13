«Не шиковали, но и ни в чем себе не отказывали» 13.05.2025, 16:58

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Минчанка поделилась, во сколько ей обошлась поездка в Гродно.

Минчанка вместе с друзьями (три пары) съездила на два дня в Гродно и рассказала, во сколько им это обошлось. В комментариях многие белорусы пишут, что они «слишком много переплатили» и «лучше бы поехали за границу», пишет citydog.io.

По словам Яны, каждая пара потратила в среднем 1000 руб. Больше всего денег ушло на развлечения – 610 руб. Еще 270 руб. стоила аренда квартиры и 120 руб. – дорога.

Минчанка уточнила, что за два дня жилье стоило 800 руб. на всех. Она утверждает, что цены в Гродно были завышены из-за майских праздников: обычно эта квартира стоит 60 руб. в сутки, а им пришлось заплатить в два раза больше. При этом жилье, по ее словам, оказалось «еще и с тараканами».

Многие в комментариях удивились такой сумме и поделились своими тратами на поездки в Гродно. Вот что они пишут:

«Я недавно ездила в Гродно на 4 дня: 70 руб. – дорога, 340 руб. – квартира (с хорошим ремонтом, две комнаты, центр), примерно 450 руб. – такси, развлечения, заведения», – поделилась своими тратами bashkira.k.

«В апреле на 3 дня ездили в Гродно. Всё вместе вышло около 600 руб. на двоих. Не шиковали, но и ни в чем себе не отказывали», – рассказала Таня.

«Это правда большие деньги для поездки в Гродно. За эти деньги можно съездить в Питер или даже на море», – считает polya_universe.

«Ездили втроем на выходные – с человека вышло 215 руб.» – написала julllllllllllllli.

«В то же время горящая путевка в Дубай – 3000 руб. на двоих на 8-9 дней», – поделилась his_despair.

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