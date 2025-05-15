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Рубио заявил об отсутствии больших ожиданий от переговоров Москвы и Киева

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  • 15.05.2025, 20:23
Рубио заявил об отсутствии больших ожиданий от переговоров Москвы и Киева

По его мнению, единственная возможность урегулировать ситуацию — личная встреча Путина и Трампа.

США не возлагают больших надежд на переговоры России и Украины в Стамбуле, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.

По его мнению, единственная возможность урегулировать ситуацию — личная встреча Путина и Трампа.

«Я не думаю, что у нас будет прорыв в этом вопросе, пока президент [США Дональд Трамп] и президент Путин напрямую не обсудят эту тему», — сказал госсекретарь.

Рубил намерен 16 мая встретиться в Стамбуле с украинской делегацией и турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

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