Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле

Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле7
- 16.05.2025, 14:10
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Переговоры проходят без посредников.
Украинская и российская делегации начали переговоры. В начале встречи также присутствовали представители Турции.
Об этом сообщает «Суспільне».
Стоит добавить, что в составе российской делегации:
Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);
Галузин Михаил Юрьевич - заместитель министра иностранных дел России;
Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ;
Фомин Александр Васильевич - заместитель министра обороны РФ.
Членами украинской делегации, которую возглавляет глава Министерства обороны Рустем Умеров, являются:
первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;
заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;
заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;
заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев; заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;
начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий;
старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;
офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;
советник главы Офиса президента Александр Бевз.
Как сообщали источники РБК-Украина, переговоры между Украиной и Россией вероятно будут проходить без посредников, поскольку российская сторона выступила против присутствия представителей США и Турции.