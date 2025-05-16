Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле 7 16.05.2025, 14:10

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Фото: Getty Images

Переговоры проходят без посредников.

Украинская и российская делегации начали переговоры. В начале встречи также присутствовали представители Турции.

Об этом сообщает «Суспільне».

Стоит добавить, что в составе российской делегации:

Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);

Галузин Михаил Юрьевич - заместитель министра иностранных дел России;

Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ;

Фомин Александр Васильевич - заместитель министра обороны РФ.

Членами украинской делегации, которую возглавляет глава Министерства обороны Рустем Умеров, являются:

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;

заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;

заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев; заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;

начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий;

старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;

советник главы Офиса президента Александр Бевз.

Как сообщали источники РБК-Украина, переговоры между Украиной и Россией вероятно будут проходить без посредников, поскольку российская сторона выступила против присутствия представителей США и Турции.

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