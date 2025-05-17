Экс-посла Швеции в Украине нашли мертвым 4 17.05.2025, 10:48

5,720

Его подозревали в шпионаже.

Бывший посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг был найден мертвым в Стокгольме 16 мая. Накануне его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу неназванного «враждебного иностранного государства».

Об этом сообщает Expressen.

По данным СМИ, речь идет о сотруднике Министерства иностранных дел Швеции, который был задержан службой безопасности SAPO 11 мая и освобожден из-под стражи 14 мая, оставаясь под следствием.

Адвокат дипломата, Антон Странд, сообщил, что его клиент отрицал все обвинения и подал жалобу на действия полиции, утверждая, что во время задержания к нему была применена чрезмерная сила.

Также после освобождения из-под стражи дипломат обратился за медицинской помощью. Полиция начала расследование обстоятельств смерти, однако пока не подозревает преступного умысла.

Тем временем Министерство иностранных дел Швеции подтвердило смерть своего сотрудника, выразив соболезнования семье и отказавшись от дальнейших комментариев в связи с конфиденциальностью дела.

SVT также сообщил, что дело о шпионаже связано с бывшим послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом. 10 мая он ушел с должности советника по национальной безопасности через несколько часов после назначения на должность.

Как оказалось, вскоре после публичного объявления о назначении Тиберга аноним отправил правительству несколько его фотографий личного характера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com