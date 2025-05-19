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Брестский джек-рассел на мотоцикле стал звездой соцсетей

  • 19.05.2025, 10:13
  • 1,452
Брестский джек-рассел на мотоцикле стал звездой соцсетей

Но популярность Джеки «окупается» не монетизацией, а совсем другим способом.

Год назад Дмитрий Кугаль создал аккаунт для своего питомца, и теперь джек-рассел-терьер Джеки — «главный байкер Бреста» и звезда TikTok, пишет Onliner.by.

Без него не проходит ни один крупный байкерский проект: Джеки в шлеме, собачьей куртке и крутых мотоциклетных очках мчится среди первых лиц колонны. Камера, установленная на ветровом стекле мотоцикла хозяина, пишет историю Джеки в режиме нон-стоп.

Если кто-то подходит к собаке-байкеру, чтобы погладить, сразу попадает в «кино». Кстати, гладить Джеки можно без боязни: наш герой обладает довольно благородным характером.

«Он здесь жить не будет!»

— Собака появилась в нашем доме 24 ноября 2022 года, когда у моего сына был день рождения, — рассказывает Дмитрий. — Хотелось сделать ребенку сюрприз. Нашел заводчицу в Барановичах, и она мне сказала, что есть один спокойный парень.

Я поехал в Барановичи именно за ним. Говорят, собака выбирает хозяина: ко мне начал приставать другой щенок, пытался стянуть с меня носки.

А Джеки сидел в стороне. Но я чувствовал, что приехал именно за этим, который стеснялся подойти. Купил его, тайком ночью приехал домой… Жена устроила скандал: «Он здесь жить не будет!»

Утром пришлось взять собаку в офис — хорошо, что я сам себе директор. И с того момента Джеки со мной 24/7. Прошло два года.

— Джеки спит у ног хозяина в кровати. Жена? И для нее он — «лучший собачка». Конечно, кинологи не рекомендуют позволять собакам ложиться в кровать, но все собачники знают, как это происходит.

Сообразительность джек-рассел-терьеров — одно из распиаренных качеств породы. При всем своеобразии характера, Джеки не опровергает эту природную данность. С самого детства он занимается с кинологом, знает больше 30 команд. Нам продемонстрировал самые прикольные: на задних лапах с преданным выражением морды — «служи», с решительным видом и лапами на руке хозяина — «тач».

Джеки ежедневно ездит с хозяином на работу — Дмитрий владеет фотостудией, которая занимается не только съемками, но и полиграфией, сувенирами. Здесь у Джеки — свое место, где он наблюдает за процессом по 8—12 часов подряд. Бывает, у Дмитрия нет времени даже пообедать или вывести питомца на улицу — в такие дни Джеки терпеливо ждет. Но срывается с места, когда слышит: «Поехали!»

«Поехали!»

— Мне всегда хотелось иметь технику для души. Машину рассматривал только как средство передвижения. А вот мотоцикл — совершенно другое, — говорит Дмитрий.

— Четыре года назад купил новый Minsk X 250. Подготовил его очень качественно, денег не жалел, думал долго на нем кататься. Поехал в путешествие по Беларуси, накатал 5000 км. Каждый вечер сидел над картами — искал разные маршруты. И через два месяца понял, что «Минска» не хватает — скорость мала, комфорта мало. И купил Honda Varadero.

Вот на этом байке Джеки и стал звездой TikTok.

Как посадить собаку на мотоцикл?

Первое, что было необходимо, — отдельное место. В Европе предлагают готовые варианты за 400 евро. Дмитрий же решил найти мастера в байкерской группе. Нашелся человек, который шьет кофры для мотоциклов.

Собачьих сумок он никогда не делал, но рискнул. Сначала сделали по размерам пса коробку, по этим лекалам сшили сумку — с высокими бортами, но достаточно мягкую. Обошлось около 200 рублей, но главное — Джеки «мотоциклетное место» сразу принял за свое.

Зачем монетизировать TikTok собаки-байкера?

— Год назад захотелось создать страницу Джеки в TikTok и вести ее от имени собаки, — вспоминает Дмитрий. — Его истории придумываю, исходя из тех событий, которые с ним происходят. Нашел программу, которая меняет голос, и теперь Джеки говорит «по-человечески». На мотоцикле, рядом с его сумкой, постоянно работает камера с диапазоном 360 градусов.

Я могу отойти в магазин, например, а Джеки спокойно сидит в своей сумке. Но люди сами постоянно тянутся к нему, кто-то хочет попасть в кадр звезды TikTok. Многие знают Джеки по соцсетям, подходят как к старому другу.

Хозяин утверждает, что люди со всего мира пишут Джеки:

— Если сообщения приходят из Бреста, от детей, то встречаюсь с ними, записываем совместные ролики. А подписчики из России, Европы присылают «главному байкеру Бреста» подарки. Благодарность — ролик в TikTok: «Джеки в кепочке из Москвы», «Джеки в курточке из Санкт-Петербурга», «Джеки в костюме с бабочкой из…» и т. д.

Вместе с Дмитрием Джеки проехал около 9000 км по Беларуси. Почти каждый день он «светится» в TikTok.

— Я уже давно запустил собственный аккаунт в другой сети — Instagram. И хоть меня называют «мотоблогером», я себя таким не считаю. А вот у Джеки в TikTok количество подписчиков в разы больше. Монетизировать его аккаунт пока не собираюсь, мне это не интересно. Кажется, при монетизации исчезает то, что делается исключительно для души, — говорит мужчина.

Однажды приюту для бездомных животных «Доброта» потребовался картон — на подстилки собакам. Дмитрий решил воспользоваться своей страницей в соцсети и обратился к подписчикам, поставил прицеп у офиса в Бресте. В итоге неравнодушные набрали полный прицеп картона. А зимой в «Доброте» замерзла колонка, кошки и собаки остались без воды. Снова выручил интернет — прицеп за несколько часов загрузили двумя поддоннами бутылок с водой.

Так популярность Джеки «окупается» не монетизацией, а совсем другим способом.

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