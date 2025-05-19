Иностранцев, которые устроили драку в Гомеле, высылают из страны
- 19.05.2025, 13:59
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Они привлечены к административной ответственности.
Милиция ранее сообщала, что ночную драку в Гомеле устроили два студента-марокканца из-за девушки. Теперь они сообщили о высылке трех человек.
22 апреля в соцсетях разлетелось видео драки иностранцев в центре Гомеля. На видео молодые люди восточной внешности дерутся, третий парень — неподвижно лежит на асфальте, к нему подходит милиционер. После резонанса милиция дала пояснения по поводу ночной драки иностранцев в Гомеле: дебош устроили два студента-марокканца из-за девушки.
Милиционеры, по информации МВД, задержали нарушителей и на время разбирательства троих иностранцев поместили в изолятор временного содержания.
Они привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка, принято решение об их высылке из страны.