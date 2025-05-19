Трамп позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 3 19.05.2025, 21:14

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Первые детали разговора президентов.

Президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.

По словам Трампа, после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным он уже позвонил Зеленскому.

На этом разговоре также присутствовали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Другие детали разговора Трампа и Зеленского пока не раскрываются.

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