Трамп позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Трамп позвонил Зеленскому после разговора с Путиным3
- 19.05.2025, 21:14
- 9,884
Первые детали разговора президентов.
Президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.
По словам Трампа, после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным он уже позвонил Зеленскому.
На этом разговоре также присутствовали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.
Другие детали разговора Трампа и Зеленского пока не раскрываются.