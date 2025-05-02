ЕС хочет вместе с США согласовать «разгромный» пакет санкций против РФ 2.05.2025, 8:02

Глава МИД Франции раскрыл подробности.

Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против РФ на случай, если Москва откажется прекратить огонь в Украине. Меры хотят согласовать в координации с США.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает France 24.

В интервью агентству AFP он упомянул об инициативе американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предупредил о «разгромных» санкциях против РФ. Барро подчеркнул, что ЕС стремится скоординировать Сочи действия с Соединенными Штатами Америки.

«Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грэму, что мы постараемся согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций», - заявил французский министр.

Он также добавил, что сейчас единственным препятствием к миру в Украине является российский диктатор Владимир Путин. Киев тем временем выполнил свою часть сделки.

«(Украина - ред.) приняла безоговорочное прекращение огня и вчера согласилась заключить соглашение с Соединенными Штатами по критически важным полезным ископаемым. Между тем Россия Владимира Путина не предприняла никаких усилий, не подала никаких сигналов о том, что она готова к прекращению огня и миру, к которым стремится президент Дональд Трамп, и к которым стремятся европейцы и, конечно же, украинцы», - сказал он.

Министр иностранных дел Франции не исключил возможности того, что его страна, имеющая экспертизу в области редкоземельных металлов, может заключить экономическое соглашение с Украиной. Барро также упомянул об обсуждениях, которые продолжаются на эту тему.

«Мы рассматриваем возможности, которые нам открываются, и мы воспользуемся ими, если они отвечают взаимным интересам Франции и Украины», - резюмировал глава французского МИД.

Напомним, вчера сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 сенатора США поддерживают законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ и ее покупателей нефти и газа, если Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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