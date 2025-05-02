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Генерал-майор СБУ: Режим Лукашенко пойдет в тартарары

  • 2.05.2025, 13:39
  • 2,186
Генерал-майор СБУ: Режим Лукашенко пойдет в тартарары
Виктор Ягун

Украина готова к тому, что учения «Запад-2025» могут превратиться в провокацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим летом Россия может «что-то готовить в Беларуси под видом военных учений».

Может ли Москва использовать военные учения для провокации?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном.

— Не знаю, насколько у России есть силы воевать на два, или три фронта, я сомневаюсь. Но совместные учения нельзя не принимать во внимания и не контролировать их. Все накопления сил со стороны России всегда заканчиваются какими-нибудь провокациями. Надо смотреть, какие это войска, насколько эта группировка может быть использована для каких-то провокаций. Если это меньше 100 тысяч, то я не думаю, что они будут активно действовать в каком-либо направлении.

Как правило, все эти учения последние три года используются в первую очередь для того, чтобы просто концентрировать на них внимание. Чтобы наши войска не уходили с границы, постоянно находились там. А все остальное больше направлено на публику.

— Если говорить о возможных провокациях, то какие конкретные действия может предпринять Лукашенко, учитывая его возрастающую зависимость от Кремля?

— Лукашенко самостоятельно ничего делать не будет. Как вспомогательная сила, как второй эшелон — возможно. На все, что он может пойти, это продолжать терроризировать Европу мигрантами. Возможны какие-то провокации в отношении отдельных лиц, бывших граждан Беларуси, которые выступают против него.

Но на самом деле Лукашенко пытается все-таки найти какие-то мостики, какие-то контакты, чтобы договориться с Европой о том, чтобы санкции против России и Беларуси разделили, и начались бы процессы по снятию санкций с его режима. Он понимает, что если в России что-то произойдет, а Беларусь привязана к России очень сильно, то это все рухнет. И вместе путинским режимом, и его режим пойдет в тартарары.

— Каким может быть ответ на возможные провокации со стороны Украины. Как могут развиваться события для режима Лукашенко в случае эскалации?

— Украина готова к любым событиям. Есть соответствующие силы, и укрепления тоже созданы. На этом направлении наступать, как хотят в Кремле, их армия не сможет. Колоннами выступить у них точно не получится. Сейчас уже не та война и не те возможности — ни у России, ни у Беларуси. Если они опять пойдут колоннами, а там широким фронтом не пройти, их просто сожгут — и все закончится. Поэтому, скорее всего это просто игра на нервах.

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