ЕС сегодня начнет подготовку 18-го пакета санкций против России
- 20.05.2025, 17:38
Об этом заявил глава МИД Литвы.
Европейский Союз должен начать подготовку 18-го пакета санкций против России сегодня, 20 мая.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
По его словам, ЕС, который сегодня принял 17-й пакет санкций против России, должен начать работу над своим 18-м пакетом в тот же день.
Недавно объявленный 17-й пакет ЕС касается почти 200 судов так называемого теневого флота России, которые обвиняют в помощи Москве уклониться от санкций по поставкам сырой нефти.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о подготовке 18-го пакета с дальнейшими жесткими санкциями против России.
- Пришло время усилить давление на Россию, чтобы она добилась прекращения огня, - подчеркнула она.