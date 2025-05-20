закрыть
20 мая 2025, вторник, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС сегодня начнет подготовку 18-го пакета санкций против России

  • 20.05.2025, 17:38
ЕС сегодня начнет подготовку 18-го пакета санкций против России

Об этом заявил глава МИД Литвы.

Европейский Союз должен начать подготовку 18-го пакета санкций против России сегодня, 20 мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

По его словам, ЕС, который сегодня принял 17-й пакет санкций против России, должен начать работу над своим 18-м пакетом в тот же день.

Недавно объявленный 17-й пакет ЕС касается почти 200 судов так называемого теневого флота России, которые обвиняют в помощи Москве уклониться от санкций по поставкам сырой нефти.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о подготовке 18-го пакета с дальнейшими жесткими санкциями против России.

- Пришло время усилить давление на Россию, чтобы она добилась прекращения огня, - подчеркнула она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров