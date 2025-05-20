Умер легендарный чемпион, победивший советского боксера в финале Олимпиады-1960 20.05.2025, 21:14

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Премьер Италии отдала дань уважения.

Известный итальянский боксер Джованни Нино Бенвенути умер в 87 лет.

Об этом сообщает Итальянский олимпийский комитет.

Бенвенути начал заниматься боксом в 13 лет. В 1955 году вошел в состав сборной Италии и начал любительскую карьеру.

В 1960 году он завоевал олимпийское золото в Риме, победив в финале Юрия Радоняка из Советского Союза.

После этого он перешел в профессиональный бокс и стал чемпионом мира в первой средней и средней весовых категориях.

После завершения карьеры он снялся в нескольких фильмах и оставался известной фигурой благодаря регулярным выступлениям на телевидении.

На смерть боксера отреагировал премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

«Прощай, Нино Бенвенути, выдающийся чемпион и символ гордой, смелой Италии. Мои искренние соболезнования его семье и всем, кто его любил. Спасибо, Нино, за твои бои на ринге и за те, что велись во имя правды. Италия тебя не забудет», — написала Мелони.

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