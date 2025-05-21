Друг Путина взял под контроль крупнейшее в России месторождение редкоземельных металлов 7 21.05.2025, 14:11

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Игорь Сечин

Оно находится на севере сибирского региона Якутия.

«Роснефть» приобрела Томтор, крупнейшее на территории России месторождение редкоземельных металлов. Нефтяную компанию возглавляет Игорь Сечин, близкий к Владимиру Путину бизнесмен.

Об этом сообщает Reuters.

Томтор расположен на севере сибирского региона Якутия. Он является ключевым проектом в планах России по увеличению производства металлов, используемых в военной промышленности, а также в производстве мобильных телефонов и электромобилей, чтобы снизить зависимость от импорта из Китая.

В ноябре Путин обвинил оператора Томтора в затягивании разработки месторождения, предложив ему либо привлечь инвестиции, либо обратиться за помощью к третьим лицам, включая государство.

До войны против Украины Россия планировала инвестировать 1,5 млрд долларов в редкоземельные минералы, стремясь к 2030 году стать крупнейшим производителем после Китая.

Другие страны, включая США, также пытаются ограничить свою зависимость от Китая, который контролирует 95% мирового производства и поставок редкоземельных металлов.

Запасы на территории России

По данным Геологической службы США, Россия занимает пятое место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая, Бразилии, Индии и Австралии.

USGS оценивает запасы России в 3,8 млн тонн. Страна стремится войти в пятерку крупнейших производителей редкоземельных металлов с долей мирового рынка до 12% к 2030 году, согласно стратегии развития сектора.

Бизнесмен Александр Несис, бывший акционер компании «Полиметалл», крупного производителя золота и серебра, ранее владел 75% акций компании ThreeArc Mining, оператора проекта, через свою группу компаний IST.

После смены собственника в связи с началом против Украины и последующими западными санкциями в отношении российского бизнеса оператор проекта оказался под контролем бывшего менеджера IST Владислава Ресина, прежде чем его приобрела «Роснефть».

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