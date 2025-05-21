закрыть
21 мая 2025, среда, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Друг Путина взял под контроль крупнейшее в России месторождение редкоземельных металлов

7
  • 21.05.2025, 14:11
  • 3,798
Друг Путина взял под контроль крупнейшее в России месторождение редкоземельных металлов
Игорь Сечин

Оно находится на севере сибирского региона Якутия.

«Роснефть» приобрела Томтор, крупнейшее на территории России месторождение редкоземельных металлов. Нефтяную компанию возглавляет Игорь Сечин, близкий к Владимиру Путину бизнесмен.

Об этом сообщает Reuters.

Томтор расположен на севере сибирского региона Якутия. Он является ключевым проектом в планах России по увеличению производства металлов, используемых в военной промышленности, а также в производстве мобильных телефонов и электромобилей, чтобы снизить зависимость от импорта из Китая.

В ноябре Путин обвинил оператора Томтора в затягивании разработки месторождения, предложив ему либо привлечь инвестиции, либо обратиться за помощью к третьим лицам, включая государство.

До войны против Украины Россия планировала инвестировать 1,5 млрд долларов в редкоземельные минералы, стремясь к 2030 году стать крупнейшим производителем после Китая.

Другие страны, включая США, также пытаются ограничить свою зависимость от Китая, который контролирует 95% мирового производства и поставок редкоземельных металлов.

Запасы на территории России

По данным Геологической службы США, Россия занимает пятое место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая, Бразилии, Индии и Австралии.

USGS оценивает запасы России в 3,8 млн тонн. Страна стремится войти в пятерку крупнейших производителей редкоземельных металлов с долей мирового рынка до 12% к 2030 году, согласно стратегии развития сектора.

Бизнесмен Александр Несис, бывший акционер компании «Полиметалл», крупного производителя золота и серебра, ранее владел 75% акций компании ThreeArc Mining, оператора проекта, через свою группу компаний IST.

После смены собственника в связи с началом против Украины и последующими западными санкциями в отношении российского бизнеса оператор проекта оказался под контролем бывшего менеджера IST Владислава Ресина, прежде чем его приобрела «Роснефть».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров