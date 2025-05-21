Какой будет погода в Беларуси 22 мая 21.05.2025, 19:17

Дожди, грозы и до +26°С.

Кратковременные дожди, грозы и до плюс 26 градусов ожидается в Беларуси 22 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем местами по северо-западу пройдут сильные дожди. Ветер прогнозируется южный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем — от плюс 21 до 26 градусов, в северо-западных районах столбик термометра будет находиться в пределах 18-20 градусов тепла.

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