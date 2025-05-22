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Сейм Польши разрешил не принимать нелегальных мигрантов, въезжающих через Беларусь

  • 22.05.2025, 3:13
Сейм Польши разрешил не принимать нелегальных мигрантов, въезжающих через Беларусь

Варшава обвинила режима Лукашенко в гибридной войне.

Польский парламент постановил продлить запрет на предоставление убежища иностранцам, въезжающим через Беларусь.

Продлить ограничение права подачи на убежище на границе с Беларусью еще на 60 дней разрешил Сейм Польши в ответ на запрос правительства.

Премьер-министр Дональд Туск считает, что документ, принятый в марте и продленный 21 мая, позволит сократить число мигрантов, которые нелегально едут в Польшу при содействии пограничных служб Беларуси. В Варшаве убеждены, что «поставка» в Польшу иностранцев — одна из граней гибридной войны, проводимой с одобрения Москвы Минском в отношении ЕС.

«Путин и Лукашенко задействуют тысячи нелегалов, привозят их на границы с Польшей, Финляндией, Литвой и Латвией, — заявил Туск. — Для лидеров это золотая жила, а также одна из форм гибридной войны против ЕС».

В одобренном Сеймом постановлении сделано исключение для некоторых категорий мигрантов, включая детей, беременных женщин и диссидентов.

Миграционный кризис на восточных рубежах ЕС длится с 2021 года, когда Александр Лукашенко пообещал не сдерживать поток иностранцев к своим европейским соседям в ответ на наложенные на него санкции.

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