Сейм Польши разрешил не принимать нелегальных мигрантов, въезжающих через Беларусь
- 22.05.2025, 3:13
Варшава обвинила режима Лукашенко в гибридной войне.
Польский парламент постановил продлить запрет на предоставление убежища иностранцам, въезжающим через Беларусь.
Продлить ограничение права подачи на убежище на границе с Беларусью еще на 60 дней разрешил Сейм Польши в ответ на запрос правительства.
Премьер-министр Дональд Туск считает, что документ, принятый в марте и продленный 21 мая, позволит сократить число мигрантов, которые нелегально едут в Польшу при содействии пограничных служб Беларуси. В Варшаве убеждены, что «поставка» в Польшу иностранцев — одна из граней гибридной войны, проводимой с одобрения Москвы Минском в отношении ЕС.
«Путин и Лукашенко задействуют тысячи нелегалов, привозят их на границы с Польшей, Финляндией, Литвой и Латвией, — заявил Туск. — Для лидеров это золотая жила, а также одна из форм гибридной войны против ЕС».
В одобренном Сеймом постановлении сделано исключение для некоторых категорий мигрантов, включая детей, беременных женщин и диссидентов.
Миграционный кризис на восточных рубежах ЕС длится с 2021 года, когда Александр Лукашенко пообещал не сдерживать поток иностранцев к своим европейским соседям в ответ на наложенные на него санкции.