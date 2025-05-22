«Поездки сейчас стали очень дорогими» 2 22.05.2025, 10:28

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Белорусы рассказали, сколько усилий прикладывают, чтобы получить визу.

Белорусы рассказали «Салідарнасці», сколько усилий прикладывают, чтобы получить визу и выехать в Европу.

«Власти поругались со всем миром, а поехать никуда не можем мы»

Леониду нужна была виза, чтобы съездить в одну из стран ЕС на важное мероприятие. Времени до поездки оставалось не так много, поэтому в начале весны он обратился в туристическое агентство.

— Просил максимально быструю и бюджетную визу с пребыванием не дольше недели. Посоветовали греческую — сказали, что там 70% положительных ответов и 30% отказов, а по времени ждать около трех недель, — рассказывает собеседник. — В договоре агентство сразу прописывает, что не дает никакой гарантии на получение визы, более того, они оформляют все это как информационную поддержку.

Необходимые документы Леонид собирал сам. Это фотографии, выписка со счета (на неделю мужчина положил с запасом 1700 евро) и страховка, которая обошлась в 20 рублей. В агентстве же забронировали отель, билеты, заполнили визовую анкету и «словили» дату на подачу.

— В визовом центре нашли ошибку в анкете, прямо на месте пришлось переделывать. Дополнительно надо было заплатить визовый сбор — 375 рублей.

Итого мужчина потратил около 1000 рублей. Это с учетом, что 130 рублей он потерял, когда менял валюту, чтобы положить на счет.

Уже через две недели Леониду пришел отказ:

— Мол, не подтверждена цель поездки. Очень расстроился, так хотелось попасть на мероприятие. К тому же это потраченные силы и деньги. Обидно, что сделать визу сейчас очень сложно. Власти поругались со всем миром, а поехать никуда не можем мы. Им ведь визы не нужны.

Однако мужчина не оставляет надежд попасть в Европу в ближайшее время. В следующий раз он хочется заняться подачей самостоятельно, без посредничества агентств.

«Поездки сейчас стали очень дорогими»

Александра стоит в очереди на итальянскую визу с сентября прошлого года, а ее сын — в немецкое с мая прошлого года.

— Все это очень сильно затягивается. Но мне уже осенью нужна виза, поэтому пойду, скорее всего, стоять, как говорят, «на крыльцо». У меня есть приглашение от родственницы, которая живет в Италии. То есть не нужна будет бронь жилья.

По оплате там 35 евро визовый сбор и еще 14 евро надо заплатить визовому центру как посреднику. Но если пойду не по стандартному, а по ускоренному слоту, нужно будет доплатить около 250 рублей.

Чат, где обсуждают получение итальянских виз, Александра, по ее словам, мониторит десятки раз в день. Судя по сообщениям, статистика по выдаче сильно разнится.

— Вижу, что к пенсионерам относятся очень лояльно. Но в целом это лотерея. Если виза до этого была использована по назначению, то итальянцы могут дать и на 5 лет.

В чате люди делятся, как прикладывают доказательства, что действительно были в Италии, а еще тем, что пройти границу — это целый квест. Порой, долгое ожидание, «вызовы поговорить». Расходы на все очень большие, на те же дополнительные ночевки, чтобы точно попасть на самолет.

Ну и цена на автобусы. Несколько лет назад можно было и за 20 рублей доехать до Вильнюса, а сейчас — больше 50 евро в одну сторону. Я поеду в Италию к родственнице — будет, где жить, плюс можно не ходить по ресторанам. Но все равно поездки сейчас стали очень дорогими. Также как и с Турцией, Египтом. Из-за облетов все теперь стоит дурных денег. А белорусские санатории забиты гостями из соседней страны.

«Желающих записаться намного больше, чем мест»

Петр этой весной переехал жить в Варшаву. Чтобы все получилось, он начался заниматься визовым вопросом еще до Нового года.

— Самое сложное в польской визе — записаться на подачу. На этом этапе происходят самые настоящие голодные игры. Каждый месяц в определенный день появляются места для подачи, но «словить» их самостоятельно практически невозможно, ведь желающих записаться намного больше, чем мест. Проще всего записаться с помощью так называемых помогаторов, которые записывают клиентов через ботов.

Однако даже обратившись за помощью, отмечает собеседник, нельзя быть уверенным, что тебя запишут. Петр сменил одного «помогатора», потому что находился в ожидании записи около трех месяцев. За это время у него пропало два рабочих приглашения, которые также приходилось делать платно.

При этом, если посреднику не удалось записать клиента на подачу, ему возвращается полная стоимость, которую он заплатил за оказание услуг.

— Второй «помогатор» записал на подачу в Могилеве. Конечно, было бы удобнее в Минске, но что поделать. Из документов на рабочую визу нужны были паспорт, польское рабочее приглашение, страховка. За все я заплатил чуть больше 1000 рублей. Самым дорогим было приглашение — около 150 евро.

Через несколько недель Петр получил паспорт с заветной визой на год и через пару дней уехал в Польшу.

«За несколько дней до поездки аннулировали визу»

У Артема, который также живет в Польше, недавно визу делала вся семья — родители и брат. Они планировали поездку в начале мая, поэтому визовым вопросом занялись в конце зимы.

— Все обратились в агентство, им посоветовали делать испанскую визу. Одно из агентств очень долго отвечало, были проблемы с коммуникацией, а время шло, поэтому пришлось обратиться в другое. Там уже все было быстро — каждый заплатил около 1000 рублей, через несколько недель папа и брат смогли записаться за подачу на испанскую визу, а вот у мамы не получалось пройти онлайн-верификацию, по каким-то причинам ее лицо не распознавало.

Так как времени до поездки оставалось уже мало, а она все не могла пройти верификацию, посоветовали делать греческую визу, где верификация не нужна.

Спустя месяц ожидания папа и брат Артема получили испанские визы на полтора месяца. Через несколько недель виза пришла и маме, только уже греческая. Однако добраться до Польши мама не смогла:

— Она попала под проверку и за несколько дней до выезда ей аннулировали визу, потому что агентство отменило бронирование отеля — мама ведь не собиралась лететь в Грецию, а делала визу, чтобы попасть в Польшу. Очень обидно получилось. Пришлось возвращать билеты, терять деньги. Да и не увиделись по итогу, что тоже грустно.

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