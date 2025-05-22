Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными «1000 на 1000» 22.05.2025, 14:57

Глава Минобороны Украины контролирует организацию процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена военнопленными.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

«Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен.

Были доклады по контактам с россиянами», - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, глава Минобороны Умеров контролирует организацию процесса и выполнение договоренности.

«Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса. Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны.

Это одна из ключевых задач Украины - вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает», - подытожил президент Украины.

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com