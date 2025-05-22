Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными «1000 на 1000»
- 22.05.2025, 14:57
Глава Минобороны Украины контролирует организацию процесса.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена военнопленными.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
«Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен.
Были доклады по контактам с россиянами», - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, глава Минобороны Умеров контролирует организацию процесса и выполнение договоренности.
«Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса. Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны.
Это одна из ключевых задач Украины - вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает», - подытожил президент Украины.
Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.