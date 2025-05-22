Bloomberg: Украина может помочь ЕС получить максимум от вложений в оборону 22.05.2025, 15:29

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Украинское вооружение «отличное» и вдвое эффективнее по затратам, чем европейское.

Европа начала всерьез заниматься восстановлением своих вооруженных сил после длительного периода недостаточных вложений, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Германия объявила о планах создать самую мощную армию в Европе, а ЕС готов выделить сотни миллиардов евро на оборону, предоставляя странам большую бюджетную гибкость и кредиты. Однако рост военных расходов не должен означать растрату: необходимо добиться максимальной эффективности.

По мнению экспертов, Украина может сыграть ключевую роль в этом процессе. Ее оборонная промышленность, закаленная в боях и способная быстро внедрять инновации, может стать моделью для ЕС. Более того, украинские беспилотники и другие технологии нередко оказываются не только эффективными, но и вдвое дешевле аналогов, произведенных в странах ЕС.

Сегодня вооруженные силы Европы страдают от раздробленности: закупки часто ведутся на национальном уровне, создавая параллельные проекты, завышенные цены и сложности в логистике. По данным Еврокомиссии, менее 20% военного оборудования закупается совместно странами ЕС, тогда как цель на 2030 год — 40%.

При этом оружие часто производится локально, чтобы сохранить рабочие места, но это приводит к удорожанию и затягиванию сроков поставок. Например, немецкие танки Leopard 2 A8 технически совершенны, но дороги, а их поставки ожидаются только к 2031 году. В то же время простые и дешевые украинские дроны уже доказали свою эффективность на поле боя.

За три года объемы производства оружия в Украине выросли в 35 раз. По оценкам Еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, более 40% вооружения, применяемого в войне с Россией, теперь производится внутри страны. Он называет украинское вооружение «отличным» и вдвое более эффективным с точки зрения затрат, чем европейские аналоги.

ЕС уже поддерживает интеграцию с украинской оборонкой: такие компании, как Rheinmetall и KNDS, открывают производство на территории Украины. Страны ЕС, включая Данию, Швецию и Исландию, начали финансировать украинское ВПК.

Эксперты предупреждают: если не объединить усилия и не координировать закупки, Европа рискует потратить огромные средства неэффективно. Пример — проект главного боевого танка нового поколения MGCS, который появится не раньше 2040-х годов.

Украина уже доказала, что качество обороны определяется не только бюджетами, но и эффективным управлением. Европейским странам стоит взять этот урок на вооружение.

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