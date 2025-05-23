Политолог о перестановках Лукашенко: Это бессмысленная чехарда 1 23.05.2025, 11:17

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Лучше всего ситуацию характеризуют не назначения, а ситуация с картошкой.

Лукашенко произвел значительные перестановки в своем номенклатурном окружении. Правитель перевел Наталью Петкевич с должности первого заместителя главы своей администрации на пост вице-премьера. Она сменила Владимира Караника, который пошел руководить Академией наук, а на ее место с должности простого заместителя главы администрации поднялся Владимир Перцов. В правительстве Петкевич будет курировать социальный блок. Вместе с Петкевич в правительство направлен экс-глава КГБ и Следственного комитета Валерий Вакульчик, назначенный руководителем Аппарата правительства.

О чем свидетельствуют эти перестановки? Сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым:

— Лукашенко недоволен результатами, которые показывает его администрация. А также это затыкание дыр, которые образовались после предыдущих назначений.

В Совмине нет некоторое время вице-премьера по социалке. Эту дырку нужно было затыкать. Не было руководителя аппарата. Если говорить про Академию наук, то там нет результатов научной деятельности от слова совсем.

С одной стороны, это попытка что-то подправить, а с другой стороны — заткнуть кадровые дыры, которые образовались в ходе предыдущих назначений. Это не совсем нормально, когда достаточно высокие должности в белорусском режиме продолжительное время остаются вакантными.

— Наталья Петкевич назначена заместителем премьер-министра. Зачем понадобилось это назначение?

— Это одно из тех назначений, которые, скорее, вынуждены. Не было вице-премьера по социальной работе, есть претензии у Лукашенко к тому, как функционирует белорусская кинематография и спорт. Это было обозначено на совещании.

Проверенного кадра отправили на формальное понижение. Нужно закрывать эти вопросы теми людьми, кому Лукашенко доверяет. Это назначение своего человека в совет министров.

То же самое можно сказать и о назначении Вакульчика. Это два человека, которые негласно будут контролировать работу правительства.

— С чем связано возвращение Вакульчика? Ведь после 2020 года его сослали в Брестскую область.

— Это совпадение нескольких факторов. Не было руководителя аппарата, его перевели на другую должность. Лукашенко почему-то хочет ввести на эту должность человека с военным прошлым, дисциплинированного.

Вакульчик демонстрирует свою лояльность и, можно сказать, некоторую эффективность в плане управления и контроля порученных ему сферам. Поэтому, наверное, Лукашенко посчитал, что это лучшая кандидатура на достаточно высокую должность в белорусской бюрократии. Свой человек, опытный. Поэтому, я бы сказал, что, наверное, с точки зрения личностных и каких-то качеств, с точки зрения белорусского режима, это будет больше, чем руководитель аппарата Совмина.

— Владимира Караника фактически задвинили на тенувую должность главы Национальной Академии Наук. Попал в опалу?

— Мое мнение, что это вынужденное назначение, с учетом того, что пытались неоднократно уже проверить эффективность деятельности Национальной Академии Наук, которая в более-менее объективных отчетах должна осциллировать в районе нуля, если не уходить в плоскость отрицательных значений, потому что обещаний было много — вакцина, электромобиль. Они появляются у всех, у кого угодно, кроме Беларуси.

Даже если сравнивать с мировой конкуренцией, это достаточно серьезное отставание. Скорее всего, просто хотели за отрицательные заслуги отправить в отставку Гусакова, а на его место назначили человека, которому Лукашенко доверяет, который хоть что-то, в отличие от других чиновников, понимает в науке.

Возвращение Перцова в администрацию Лукашенко означает, что клан Радькова продолжает иметь значение для диктатора, даже усиливает свое влияние. От этой перестановки однако не стоит ожидать чего-то позитивного для продвижения чего-то белорусского в сфере культуры, информации. Будет продолжена ползучая русифкация и советизация.

Скажу, что новых лиц нет. Это тасование старой колоды, где карты не просто крапленые, но ветхие. Даже сложно что-то назвать повышением или понижением. Бессмысленная чехарда.

Лучше всего ситуацию характеризуют не назначения, а ситуация с картошкой, на которую повлиять перестановками в аппарате нельзя. Режим не в состоянии реагировать на любые вызовы, в том числе натурального характера.

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