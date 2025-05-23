CNN: Санкции бьют в цель 23.05.2025, 13:09

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«Теневой флот» стал максимально уязвимым.

Мир стал свидетелем беспрецедентного шага Москвы: российский истребитель сопровождал танкер из состава «теневого флота», направлявшийся в родной порт, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Впервые Кремль применил военную авиацию для охраны судна, занимающегося обходом западных санкций. Это не просто инцидент — это сигнал: санкции работают, и теперь Россия вынуждена защищать свой «нефтяной карман».

После введения жестких санкций против экспорта российской нефти, включая ограничения цен и страхования, Москва выстроила огромную сеть «теневых» судов — до 300 единиц — под разными флагами и фиктивными владельцами. Эти танкеры перевозят нефть в обход санкционного режима, нарушая ценовые потолки и скрывая маршруты. Именно этот «теневой флот» стал спасательным кругом для российской экономики и важнейшим источником валютной выручки, финансирующей войну в Украине.

13 мая российский истребитель появился над одним из таких судов в Финском заливе, сопровождая его до самого порта. Это не просто жест — это признак того, насколько уязвимым стал «теневой флот» на фоне давления со стороны НАТО и Европы.

«Мониторинг и санкции против теневого флота работают. Россия вынуждена прикрывать свои танкеры авиацией — потому что это единственный способ спасти остатки нефтяного экспорта», — говорится в заявлении Сил обороны Эстонии.

НАТО запустило операцию Baltic Sentry — масштабное наращивание военного присутствия в Балтийском регионе. Ответом стал истребитель в небе — но Альянс дает понять: это его не остановит.

«Россия пытается играть мускулами. Но мы действуем в рамках международного права и продолжим обеспечивать безопасность навигации», — заявил полковник Мартин О’Доннелл, представитель НАТО.

На фоне инцидента канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал ускорить введение санкций

С июня прошлого года эстонские службы провели более 450 досмотров в своей части Балтики, включая Финский залив — ключевой путь для «теневых» перевозок. Именно давление стран Балтии делает работу «флота-призрака» все более рискованной и затратной.

Россия охраняет свои «теневые» танкеры истребителями не от страха перед Западом, а от страха потерять деньги.

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