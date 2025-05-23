Главная судоходная компания РФ столкнулась с огромными убытками

Главная судоходная компания РФ столкнулась с огромными убытками3
- 23.05.2025, 17:46
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«Совкомфлот» занимается перевозками нефти и газа.
Ведущая российская судоходная компания «Совкомфлот» в первом квартале этого года понесла чистые убытки в размере 393 млн долларов. Такие данные приводит Reuters.
Компания также сообщила о падении доходов в первом квартале на 49% в годовом исчислении - до 278,5 млн долларов.
Основные убытки объясняют новыми западными ограничениями, которые привели к операционным проблемам, а также снижением доходов и простоем некоторых судов компании.
Поскольку весь бизнес «Совкомфлота» рассчитывается в иностранной валюте, компания понесла дополнительные убытки из-за укрепления рубля.
По мнению специалистов, эта ситуация ярко демонстрирует, что антироссийские санкции, введенные из-за войны в Украине, наносят значительный ущерб российской экономике, которая неуклонно слабеет.
Напомним, страны Запада ввели санкции против компании «Совкомфлот» и его флота в прошлом году. Предполагалось, что это уменьшит доходы Москвы от продажи нефти.
В январе США добавили новые суда «Совкомфлота» в список санкционных активов, а также отозвали американскую лицензию, выданную в прошлом году, которая позволяла некоторым судам работать вопреки санкциям.