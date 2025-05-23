закрыть
23 мая 2025, пятница, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская авиаотрасль стремительно идет ко дну

  • 23.05.2025, 22:02
Российская авиаотрасль стремительно идет ко дну

«Суперджеты» ломаются один за другим.

В российской авиации — системный коллапс. Новые «импортозамещенные» двигатели так и не запущены в серийное производство. «Суперджеты» продолжают летать на устаревших французско-российских двигателях и ломаются один за другим.

Путин мечтал построить тысячу самолетов к 2030 году, но и 500 не выходит. О состоянии российской авиации сегодня, 23 мая, FREEДOM рассказал украинский авиационный эксперт Константин Криволап.

- Я не знаю примеров, о которых можно сказать, что импортозамещение в России удалось. В РФ за это время не удалось выпустить ничего серьезного. Начнем с того, что любая авиация начинается с двигателя. Если прицепить двигатель к консервной банке — она полетит. Если нет двигателя, то нет и самолета. С введением санкций против РФ предполагалось, что линейка пермских аналогов — ПД-9, ПД-14, ПД-35 — заменит все двигатели в российской авиации. Постоянно появляется информация о том, что они проходят испытания, но двигателя нет. Я не говорю уже о серийном производстве. Я говорю о наличии доработанного, разработанного двигателя, — констатировал Криволап.

По его словам, все, что выпустили в России — на старых двигателях совместного российско-французского производства SaM146.

- Этот двигатель и сам по себе был не очень хороший. А в российском исполнении он стал еще хуже. А когда его поставили на “Сухой” (Sukhoi Superjet — ред.) — он не проявлял себя с лучшей стороны. На этих двигателях было выпущено 232 «Сухих Суперджета». И сейчас еще выпустили около семи. В «Суперджетах» примерно 60-70% комплектующих приобретались по импорту. Сейчас они не смогли заменить эти комплектующие, — рассказал авиаэксперт.

По его словам, именно тогда появилась идея импортозамещения. Просто диктатору Путину доложили, что в РФ — огромная зависимость от импортных запчастей.

- Путин очень воодушевился импортозамещением: все будем делать сами. И выдал план, что нужно к 2030 году построить тысячу самолетов, чтобы заменить импорт. Сейчас оказывается, что РФ не способна к этому времени построить даже половину этого объема, — констатировал Криволап.

По его словам, аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в российской гражданской авиации.

- К началу горячей фазы войны против Украины в России насчитывалось 1 100-1 200 самолетов, которые были способны летать. Современные самолеты и остатки советской авиации, в том числе и украинские АН-24. Через год этих самолетов осталось 700. К началу 2024 года осталось на уровне около 515 или 518. А к началу 2025 года были сообщения, что осталось 380-330 самолетов. Самое интересное: статистика пассажироперевозок, которую выдает Минстат РФ, говорит о том, что количество перевозок каждый год растет на 5%. Поэтому возникает логичный вопрос, как это может быть, если самолетов стало в три раза меньше, — отметил гость эфира.

Он добавил: если спросить, куда деваются самолеты, нужно вспомнить, сколько авиакатастроф произошло в РФ за последние годы.

- Плюс ко всему финансирование авиаотрасли тоже терпит не самые лучшие времена, потому что деньги, как правило, в первую очередь идут на разработки в военной сфере. Поэтому можно с уверенностью говорить, что гражданская авиация в РФ идет в никуда. Военная, при ужесточении санкций, скорее всего, пойдет тем же путем, — резюмировал Константин Криволап.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев