Российская авиаотрасль стремительно идет ко дну 23.05.2025, 22:02

«Суперджеты» ломаются один за другим.

В российской авиации — системный коллапс. Новые «импортозамещенные» двигатели так и не запущены в серийное производство. «Суперджеты» продолжают летать на устаревших французско-российских двигателях и ломаются один за другим.

Путин мечтал построить тысячу самолетов к 2030 году, но и 500 не выходит. О состоянии российской авиации сегодня, 23 мая, FREEДOM рассказал украинский авиационный эксперт Константин Криволап.

- Я не знаю примеров, о которых можно сказать, что импортозамещение в России удалось. В РФ за это время не удалось выпустить ничего серьезного. Начнем с того, что любая авиация начинается с двигателя. Если прицепить двигатель к консервной банке — она полетит. Если нет двигателя, то нет и самолета. С введением санкций против РФ предполагалось, что линейка пермских аналогов — ПД-9, ПД-14, ПД-35 — заменит все двигатели в российской авиации. Постоянно появляется информация о том, что они проходят испытания, но двигателя нет. Я не говорю уже о серийном производстве. Я говорю о наличии доработанного, разработанного двигателя, — констатировал Криволап.

По его словам, все, что выпустили в России — на старых двигателях совместного российско-французского производства SaM146.

- Этот двигатель и сам по себе был не очень хороший. А в российском исполнении он стал еще хуже. А когда его поставили на “Сухой” (Sukhoi Superjet — ред.) — он не проявлял себя с лучшей стороны. На этих двигателях было выпущено 232 «Сухих Суперджета». И сейчас еще выпустили около семи. В «Суперджетах» примерно 60-70% комплектующих приобретались по импорту. Сейчас они не смогли заменить эти комплектующие, — рассказал авиаэксперт.

По его словам, именно тогда появилась идея импортозамещения. Просто диктатору Путину доложили, что в РФ — огромная зависимость от импортных запчастей.

- Путин очень воодушевился импортозамещением: все будем делать сами. И выдал план, что нужно к 2030 году построить тысячу самолетов, чтобы заменить импорт. Сейчас оказывается, что РФ не способна к этому времени построить даже половину этого объема, — констатировал Криволап.

По его словам, аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в российской гражданской авиации.

- К началу горячей фазы войны против Украины в России насчитывалось 1 100-1 200 самолетов, которые были способны летать. Современные самолеты и остатки советской авиации, в том числе и украинские АН-24. Через год этих самолетов осталось 700. К началу 2024 года осталось на уровне около 515 или 518. А к началу 2025 года были сообщения, что осталось 380-330 самолетов. Самое интересное: статистика пассажироперевозок, которую выдает Минстат РФ, говорит о том, что количество перевозок каждый год растет на 5%. Поэтому возникает логичный вопрос, как это может быть, если самолетов стало в три раза меньше, — отметил гость эфира.

Он добавил: если спросить, куда деваются самолеты, нужно вспомнить, сколько авиакатастроф произошло в РФ за последние годы.

- Плюс ко всему финансирование авиаотрасли тоже терпит не самые лучшие времена, потому что деньги, как правило, в первую очередь идут на разработки в военной сфере. Поэтому можно с уверенностью говорить, что гражданская авиация в РФ идет в никуда. Военная, при ужесточении санкций, скорее всего, пойдет тем же путем, — резюмировал Константин Криволап.

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