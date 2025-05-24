В РФ заявили, что передадут Киеву меморандум о перемирии «в ближайшие дни» 10 24.05.2025, 18:41

1,578

Разработка российских предложений близится к концу.

Россия «в ближайшие дни» передаст Киеву свои наработки в рамках так называемого «меморандума» об урегулировании войны в Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, пишет УНИАН со ссылкой на росСМИ.

По его словам, разработка российских предложений близится к концу:

«Работа над меморандумом ведется, во-первых, да, она в завершающей стадии. Во-вторых, я ожидаю, что соответствующие российские наработки передадут противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня».

Напомним, по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая в России заявили о подготовке «меморандума» о принципах будущего мирного договора, который предложат Украине для согласования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com