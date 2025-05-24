В РФ заявили, что передадут Киеву меморандум о перемирии «в ближайшие дни»10
- 24.05.2025, 18:41
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Разработка российских предложений близится к концу.
Россия «в ближайшие дни» передаст Киеву свои наработки в рамках так называемого «меморандума» об урегулировании войны в Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, пишет УНИАН со ссылкой на росСМИ.
По его словам, разработка российских предложений близится к концу:
«Работа над меморандумом ведется, во-первых, да, она в завершающей стадии. Во-вторых, я ожидаю, что соответствующие российские наработки передадут противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня».
Напомним, по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая в России заявили о подготовке «меморандума» о принципах будущего мирного договора, который предложат Украине для согласования.