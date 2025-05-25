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В Гомеле приземлились российские Ил-76

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  • 25.05.2025, 10:32
  • 5,196
В Гомеле приземлились российские Ил-76
иллюстративное фото

Что происходит.

В Гомеле вновь заметили посадку двух военно-транспортных самолетов Ил-76

Это значит, что сегодня должна пройти последняя третья часть обмена пленными между Украиной и РФ, пишет «Флагшток».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил в воскресенье о третьем этапе обмена пленными с Россией. По словам главы государства, на данный момент уже вернулись домой 697 украинцев, включая военнослужащих Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Однако главной целью остается освобождение всех украинских граждан, которые находятся в плену в России.

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