В Гомеле приземлились российские Ил-76

В Гомеле приземлились российские Ил-761
- 25.05.2025, 10:32
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Что происходит.
В Гомеле вновь заметили посадку двух военно-транспортных самолетов Ил-76
Это значит, что сегодня должна пройти последняя третья часть обмена пленными между Украиной и РФ, пишет «Флагшток».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил в воскресенье о третьем этапе обмена пленными с Россией. По словам главы государства, на данный момент уже вернулись домой 697 украинцев, включая военнослужащих Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
Однако главной целью остается освобождение всех украинских граждан, которые находятся в плену в России.