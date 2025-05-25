закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отбили на Покровском направлении 20 атак

  • 25.05.2025, 17:19
ВСУ отбили на Покровском направлении 20 атак

Бои продолжаются.

По состоянию на 16:00, на фронте с начала суток произошло 100 боевых столкновений. Почти треть из них только на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сегодня от артиллерийских обстрелов с территории РФ снова пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Александровка, Белая Береза, Стариково, Славгород, Малушино, Бруски, Новая Гута, Николаевка, Порозок и Дмитровка в Сумской области.

Авиационному удару подверглась Осоевка этой же области. Кроме того, враг нанес ракетные удары по городу Чернигов, а также по Конотопу и Кролевцу Сумской области.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили двадцать пять атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Российские террористы нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Длинная Балка, Александро-Калиново, Степановка.

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции украинских войск в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз - в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Силы обороны успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

На Северском направлении враг трижды пытался пройти вперед в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часового Яра.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал пять раз - в районе Торецка и Дилиевки, сейчас идут два боестолкновения.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлении Комара, Зеленого Поля и Багатира. До сих пор продолжаются два боестолкновения. Авиаударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Новополь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки и Малиновки.

На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении сегодня состоялось две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

В операционной зоне Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение этих суток отражали 14 атак российских захватчиков. Противник нанес пять авиаударов, сбросив при этом десять КАБ, осуществил 129 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев