ВСУ отбили на Покровском направлении 20 атак 25.05.2025, 17:19

Бои продолжаются.

По состоянию на 16:00, на фронте с начала суток произошло 100 боевых столкновений. Почти треть из них только на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сегодня от артиллерийских обстрелов с территории РФ снова пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Александровка, Белая Береза, Стариково, Славгород, Малушино, Бруски, Новая Гута, Николаевка, Порозок и Дмитровка в Сумской области.

Авиационному удару подверглась Осоевка этой же области. Кроме того, враг нанес ракетные удары по городу Чернигов, а также по Конотопу и Кролевцу Сумской области.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили двадцать пять атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Российские террористы нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Длинная Балка, Александро-Калиново, Степановка.

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции украинских войск в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз - в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Силы обороны успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

На Северском направлении враг трижды пытался пройти вперед в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часового Яра.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал пять раз - в районе Торецка и Дилиевки, сейчас идут два боестолкновения.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлении Комара, Зеленого Поля и Багатира. До сих пор продолжаются два боестолкновения. Авиаударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Новополь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки и Малиновки.

На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении сегодня состоялось две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

В операционной зоне Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение этих суток отражали 14 атак российских захватчиков. Противник нанес пять авиаударов, сбросив при этом десять КАБ, осуществил 129 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

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