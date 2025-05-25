Минздрав поднял стоимость некоторых белорусских лекарств 25.05.2025, 18:45

Что подорожало.

Министерство здравоохранение сообщило о повышении цен на некоторые лекарства в Беларуси. Это регламентирует соответствующее постановление министерства, опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.

Согласно постановлению Минздрава (№45 от 15 мая 2025-го) повышаются цены на некоторые лекарства отечественного производства. Корректировка стоимость произведена для более десятка позиций лекарственных средств.

Речь идет об отпускных ценах, по которым фармацевтическими предприятиями реализуется продукция для аптек или юрлиц. Однако изменения отразятся и на конечной стоимости белорусских лекарств.

Например, подорожают: натрий гидрокарбонат в формате раствора, глазные капли, ряд обезболивающих препаратов и анальгетиков, противоаллергический препарат «Лоратадин», фолиевая кислота, средства против диареи и иные.

Документ вступил в силу с 24 мая.

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