Сколько белорусов сдают на «права» с первого раза? 1 26.05.2025, 12:52

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Рассказали в ГАИ.

В межрайонном экзаменационном отделе (МРЭО) ГАИ Минска объяснили, почему только треть выпускников автошкол сдают на права с первого раза. В ведомстве также рассказали, почему белорусы, желающие получить права, «вынуждены платить за пересдачу и дополнительные уроки».

Начальник МРЭО ГАИ ГУВД Минска майор милиции Михаил Горох считает, что «большинство выпускников автошкол знают ПДД назубок, многие самостоятельно штудируют их дома».

«Как результат, с первой попытки тест сдают примерно 65% соискателей. Задания нередко решают без единой ошибки, причем гораздо раньше, чем истекают отведенные на это 15 минут», — поделился данными он в репортаже газеты МВД «На страже».

По мнению Гороха, «провалы [в теории] далеко не всегда объясняются нехваткой знаний: некоторых подводит невнимательность». Но, продолжил он, есть с проблемы со сдачей практики.

«Программой на их [практических навыков] шлифовку предусмотрено 50 часов, и обычно этого достаточно, чтобы получить базовые умения. Вот только порой курсанты признаются: не всем удается ими воспользоваться», — сказал начальник МРЭО ГАИ Минска без уточнения, почему курсантам не удается воспользоваться этими 50 часами.

По словам Гороха, поэтому выпускники автошкол «не выдерживают экзамены, а после вынуждены платить за пересдачу и дополнительные уроки».

Что с очередями на пересдачу?

«Многие вчерашние курсанты, что называется, не чувствуют машину. Чем это объясняется? Бывает, инструкторы попросту не учат их работать, например, со сцеплением. Отсутствие элементарных навыков хорошо заметно, когда кандидат в водители «глохнет» на ровном месте», — считает представитель столичной ГАИ.

Газета «На страже» рассказала о случае сдачи экзамена 20-летним выпускником. Ему дали задание выполнить диагональную парковку. «От стоп-линии он проехал от силы метр. Увидев, что выбрал неверную траекторию и не вписывается между стойками, парень растерялся еще больше. Выполнить маневр не смог и со второй попытки», — описала увиденное корреспондент газеты.

Ведущий специалист по приему экзаменов МЭО ГАИ ГУВД Минска Вячеслав Савеня считает, что многие выпускники автошкол «проваливают «площадку» из-за волнения, но это не тот случай».

«С первого взгляда ясно, что молодому человеку еще нужно подтянуть базовые навыки управления. К слову, в следующий раз испытать силы он сможет не раньше чем через 10 дней», — сообщил он.

Еще Савеня сказал, что сдающие практику «нередко не могут набрать нужную скорость, путаются в условиях задания». А некоторые, по его словам, и «вовсе провоцируют аварийные ситуации: не пропускают пешеходов, наезжают на бордюры, создают риск столкновения с другими авто».

«Порой приходится даже применять экстренное торможение, чтобы предотвратить ДТП. В таком случае экзамен сразу останавливается, а испытуемый отправляется на пересдачу», — добавил он.

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