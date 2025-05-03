Политический советник Трампа стал главным кандидатом на место Уолтца 3.05.2025, 8:31

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Стивен Миллер

В Axios рассказали подробности.

Старший политический советник президента Дональда Трампа Стивен Миллер стал одним из главных претендентов на пост советника по национальной безопасности. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на пять осведомленных источников.

Отмечается, что Миллер - заместитель главы администрации Белого дома и автор жесткой миграционной политики Трампа - является одним из самых давних и доверенных помощников президента.

В настоящее время Миллер уже занимает пост советника по внутренней безопасности и активно продвигает инициативу администрации по немедленной депортации нелегальных иммигрантов без судебных слушаний.

Один из источников в Белом доме в переписке заявил, что благодаря Миллеру Совет по внутренней безопасности работает «как часы» и что он «несравненно эффективнее Совета национальной безопасности, несмотря на куда меньший штат».

«Трамп склонен полагаться на узкий круг доверенных лиц и совмещать в их руках несколько функций. Источники считают, что нет ничего удивительного в том, что Миллер может занять сразу несколько должностей - как и Рубио», - сказано в статье.

Увольнение Уолтца

В четверг Трамп сместил Майка Уолтца с поста советника по нацбезопасности и выдвинул его на должность посла США в ООН. Обязанности Уолтца временно исполняет госсекретарь Марко Рубио.

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