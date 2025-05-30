19FortyFive: Война Путина с Западом обречена на провал

19FortyFive: Война Путина с Западом обречена на провал1
- 30.05.2025, 12:00
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Три причины.
Путин позиционирует войну против Украины как часть «цивилизационного конфликта» с Западом, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org). Однако его амбиции по восстановлению Российской империи сталкиваются с непреодолимыми ограничениями — как внутри самой России, так и в международной системе.
С начала вторжения в Украину в 2022 году Кремль преследует три ключевые цели: подчинение Украины и Беларуси как основы «русского мира», разрушение НАТО изнутри и вытеснение США из Европы. Все это — элементы большого реваншистского проекта, в рамках которого Путин стремится вернуть геополитическую конфигурацию к временам до расширения НАТО.
Несмотря на масштабность риторики и долгосрочную подготовку, ни одна из этих целей не близка к реализации.
Во-первых, Украина за годы войны окончательно отвергла зависимость от Москвы, и даже в условиях тяжелейших потерь демонстрирует политическую и военную устойчивость. Включение ее в орбиту «русского мира» стало невозможным уже в 2014 году — а после 2022-го и вовсе превратилось в фантазию.
Во-вторых, НАТО не только не ослабло, но получило новое дыхание: Швеция и Финляндия вступили в Альянс, а восточноевропейские страны усилили оборонительные бюджеты и сотрудничество. Попытка «расколоть» Запад через войну в Украине обернулась обратным эффектом.
В-третьих, мечта Кремля о возвращении к «сделкам великих держав» с Германией или Францией наталкивается на реальность: Европа — не арена XIX века, а объединенный политический и экономический союз, где Москва все больше воспринимается как угроза, а не партнер.