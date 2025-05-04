Минчане перестали ходить в кино 21 4.05.2025, 16:14

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Жители столицы посещают кинотеатр в три раза реже.

Посещаемость киносеансов по всей Беларуси остается в два раза ниже допандемийного уровня. А в Минске, где кризис проявился наиболее остро, отставание еще сильнее, при этом восстановительный рост прекратился, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Согласно данным Белстата, белорусы в 2024 году 5,45 млн раз посетили кинотеатры – это на 4% больше, чем было годом ранее. Однако рост посещаемости наблюдается в регионах, тогда как в Минске тенденция обратная – здесь в кино сходили на 68 тысяч раз меньше, чем в 2023-м.

Примечательно, что по прошествии пяти лет после вспышки коронавируса уровень посещения кино по всей Беларуси так и не восстановился до допандеминых значений. В 2019 году Белстат зарегистрировал 10,7 млн приходов в кино – почти в два раза больше нынешнего показателя.

Именно в столице случился наибольший обвал, и восстанавливался рынок очень вяло по сравнению с регионами. В 2019 году минские кинотеатры приняли 3,6 млн зрителей, а в 2024 – всего 1,1 млн, то есть сохраняется трехкратное отставание.

Также значительный провал держится в Бресте и Гомеле – примерно на 50% от допандемийного уровня.

Кинотеатры прирастают на селе

К концу 2024 года по всей стране насчитывается 562 киноустановки – на 10 единиц больше, чем год назад. Однако в сравнении с допандемийным периодом их все еще на сотню меньше.

Интересно, что количество киноустановок в городской и сельской местности примерно одинаково: 285 против 277 соответственно. Причем за год прибавилось 11 сельских кинотеатров и только один городской. Что касается пандемийного кризиса, села от него пострадали сильнее – здесь осталось на 23% меньше киноустановок, чем было в 2019 году, тогда как в городах потери не превысили 7%.

Пиратство

Напомним, что в 2022 году из-за начала войны большинство крупнейших американских киностудий ушли с белорусского рынка. В начале 2023 года в Беларуси заработал закон, легализующий воспроизведение контента без согласия правообладателей. Таким образом в стране свободно идут показы западного кино – копии кинолент приобретаются в странах СНГ.

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