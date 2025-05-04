«Высший пилотаж» 4.05.2025, 20:18

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Эксперт оценил сложность сбития вражеского Су-30 морским дроном.

Сбитие двух российских многоцелевых истребителей Су-30 при помощи украинских беспилотных катеров Magura-7 было сложной операцией. Об этом сообщил капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук в комментарии «Украинскому радио».

«Рашисты могут говорить все, что хотят, но знать и уметь - это две большие разницы. Если о такой тактике россияне знали, а применить ее не могли, то простите. А мы смогли. Это меня очень обрадовало, ведь это серьезный прорыв», - сказал он.

По словам Лакийчука, украинские военные начали уничтожать вражеские воздушные цели при помощи дронов «не от широких возможностей».

«По большому счету, морской ударный дрон - это очень эффективное оружие, но очень легкая цель в море. Когда им идти 300-500 км к своей цели, это не мощное оружие, а просто челноки, следующие через все море. И кто-нибудь, кто их выловит и обнаружит, может их уничтожить», - объяснил Лакийчук.

Эксперт добавил, что у таких дронов, как правило, ранее не было средств самозащиты, потому россияне, пойдя легким путем, вылавливали их с воздуха, используя вертолеты или древние Б-12.

«А вот когда на первой украинской дроне появилась пусковая установка, сам факт появления пусковой установки, то вертолетчик думает уже не как ему поближе подлететь, а о том, что ракета может и в него полететь, и нужно держать дистанцию», - сказал он.

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